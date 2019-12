Tercer Piso

Desesperación. De nueva cuenta, los trabajadores del sector de la salud están batallando para que les paguen sus prestaciones en diciembre. Algunos trabajadores andan desesperados porque les dieron unas tarjetas electrónicas en donde les depositarían lo correspondiente a los vales de despensa, pero, ¡oh, sorpresa!, no tenían fondos. A través de un tuit, el secretario de Salud, Efrén Encinas, anunció que el lunes les aparecería el dinero, pero los trabajadores no lo creen. Lo cierto es que, ante los raquíticos sueldos que tienen, muchos trabajadores del sector salubridad esperan estos vales para comprar lo necesario para estar con sus familias en Navidad. Ojalá que esta situación sea diferente en años venideros y paguen en tiempo y forma.

Exigencia. Como es lógico, el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, está a prueba en el caso del atentado criminal contra Paúl Velázquez Benítez, activista social de Los Mochis, porque está obligado a dar resultados en el esclarecimiento y la detención de los responsables. Muchos consideran que el operativo de los elementos preventivos para capturar a los autores del atentado a balazos falló, pero están viendo signos de interés de la Fiscalía General del Estado por darle celeridad a las pesquisas del caso que rebasó las fronteras sinaloenses. No es gratuito ese interés, ya que sabe que las presiones se le van a venir encima si se ve que les vale. Por ejemplo, el presidente del Partido Acción Nacional en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, exigió ayer que se esclarezca el caso, como lo mismo están planteando priistas, morenistas y los diferentes sectores de la sociedad ahomense.

Que no se note la pobreza. En Escuinapa, el alcalde Emmett Soto Grave se ha dedicado en los últimos días a presidir posadas, repartir de regalos y hacer rifas entre los trabajadores y otros convivios navideños. Quien lo ve, no adivina la seria crisis en la que se encuentra el Ayuntamiento y que está urgiendo la entrega de hasta 7 millones de pesos al Gobierno del Estado, porque no tienen para cerrar este 2019. Eso sin mencionar el recorte de 40 millones de pesos anunciados para el 2020, que mantiene en un verdadero predicamento a la tesorería municipal.

Presupuestos. El diputado federal Casimiro Zamora sigue empecinado en decir que todo presupuesto federal debe llegar al pueblo, tal y como se planeó; y que, en el caso de Sinaloa, va a tener mil 687 millones de pesos más, comparado con el presupuesto del 2019. La cifra y el solo hecho de decirlo abre la duda, considerando que en Guasave no llegó a ejercerse el presupuesto millonario que había asegurado que llegaría este año. De este recurso —por cierto— dijo que, si recorren los números, sí ha estado llegando el dinero y la obra para Guasave, pero que el asunto es que se modificó el rubro donde los diputados federales podían mover obras, y que son los presidentes municipales, los gobernadores y las secretarías de la federación los que van a manejar presupuestos, ya no los diputados, quienes solo van a aprobar los dineros.

Sobre aviso, no hay engaño. Ya están advertidos e informados en el acuerdo que tomaron los socios del Módulo de Riego V-II, de Angostura, pues les notificaron a los productores que habrá sanción de 10 mil pesos por hectárea para todo aquel que siembre un cultivo de primavera-verano sin autorización. El presidente del organismo, Óscar Inzunza Inzunza, dijo que este acuerdo se tomó durante una reunión de asamblea, y todos se comprometieron a respetar los tiempos. El detalle es que hay muchos interesados en sembrar maíz u otra semilla de alta demanda de agua, y, de no cumplir con lo establecido, los volúmenes no alcanzarían y empezarían los problemas, por lo que se acordó establecer una fuerte sanción para que se cumpla.