Intereses. Las negociaciones para dictaminar el Presupuesto de Egresos del Estado 2020 estuvieron plagadas de jaloneos por intereses políticos de los diputados locales de Morena, que rápidamente aprendieron de las prácticas que tanto criticaron de las anteriores Legislaturas, que era obtener recursos para sus grupos y distritos. Por ejemplo, Horacio Lora Olivas buscó por todos los medios recursos para el SNTE; Francisca Abelló Jordá, para una obra para el distrito 12; o Pedro Villegas Lobo, que acarreó a los trabajadores de Salud y los incitó a tomar la tribuna. Al final hubo negociaciones, pero no se pudo atender todas las demandas.

Con todo. Hasta la cocina se fue el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa, Guillermo Padilla Montiel. En una carta enviada a los diputados y las diputadas de Sinaloa les dice de todo: primero, que si no ven que los últimos acontecimientos de violencia política en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites fueron en la sesión de cabildo, donde al proporcionarle disculpas el alcalde lo hizo con el garrote en la mano, porque acarreó gente para que la insultaran y denostaran. «¿Dónde quedó el cumplimiento del mandato del Teesin?», les pregunta. Luego dice que Billy Chapman demostró su soberbia, su prepotencia y su desequilibrio mental, porque ninguna persona en su sano juicio haría eso de llevar gente a la sesión para que le echaran porras, que de paso metió en líos a la operadora Irma Delgado, quien ya hasta declaró en la Vicefiscalía por el atentado contra Paúl Velázquez, porque discutió con él en la sesión y luego en los pasillos de Palacio. Les pregunta que si no entienden como diputados que fue a todas luces un desacato y también un insulto a la inteligencia del Congreso. Ah, y también barrió con las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, porque hasta ahora —dice— nadie las ha defendido. Ahí nomás.

No fue parejo. En Escuinapa, el Ayuntamiento vive la víspera de la Navidad con un paro de labores por parte de los trabajadores sindicalizados de la Junta Municipal de Agua Potable. Los obreros están molestos porque la dependencia municipal no cumplió con el pago del aguinaldo. Los funcionarios de la Administración morenista que encabeza Emmett Soto Grave, quienes sí gozaron del pago adelantado de dos meses de salario como retribución a su trabajo, respondieron con indiferencia, y hasta la tarde de ayer no había ninguna reacción ante la demanda.

Derrocha confianza. En su gira por Guasave, el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel aseguró que ahora no habrá polémicas con el Presupuesto de Egresos 2020, como ocurrió con el de este año, ya que asegura que el diálogo con los diputados locales es muy diferente, y está seguro de que la propuesta que envió al Legislativo será aprobada. Ya veremos si las expectativas del mandatario estatal se cumplen, y no andan al rato discutiendo si fue justo o no el recurso asignado a los diversos rubros.

La fuerza política en Mocorito. Desde hace algunos años, la astucia política de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, la ha venido colocando en los puntos neurálgicos de las definiciones y las decisiones. Pero no solo ha sido eso, sino que su constante trabajo la ha puesto de ejemplo con el mismo género de las diputadas locales, que no pierden sus pasos. Sin embargo, tanto esfuerzo y trabajo político generado en ella no ha logrado «mojar» con su suerte a su esposo, quien mantiene su perfil bajo, aunque con la esperanza de llegar a la alcaldía de Mocorito, proceso para el que se mantiene muy alerta, a la espera del momento de las designaciones.