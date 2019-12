Presupuesto. En una sesión inédita en el Congreso del Estado, los diputados locales tuvieron que mudarse del Palacio Legislativo a un hotel de la ciudad de Culiacán para poder sesionar y aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020. En Sinaloa nunca se había tenido que recurrir a esta medida de dejar el Congreso del Estado y “esconderse” para sesionar por la toma de la tribuna, aunque sí se han tenido que suspender sesiones porque no hay condiciones de seguridad. Lo curioso es que los manifestantes al parecer fueron convocados e incitados a tomar la tribuna por el morenista Pedro Villegas Lobo. Al final, se impuso el consenso entre todas las fuerzas políticas en el Congreso del Estado y lograron reasignar mil 300 millones de pesos para atender a los grupos de la sociedad que solicitaron presupuesto, y que por segundo año consecutivo fueron beneficiados con recursos públicos para el próximo año.

Aplauso. Los mochitenses, junto con los representantes de los sectores productivos de Ahome, aplaudieron que el gobernador Quirino Ordaz Coppel incluyera en el presupuesto estatal 2020 nada más y nada menos que 593 millones para el programa de atención a problemas pluviales de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán. Es indudable que el mandatario estatal ha puesto el ejemplo al alcalde Billy Chapman en este tema, pues ha tenido que poner una cantidad igual a la que compromete al presidente para que le invierta. Ahora ya habrá presupuesto, solo falta que se cumpla a cabalidad y de la manera más transparente posible. ¿Hizo lo mismo el Gobierno municipal en el presupuesto de Ahome?

Ah, qué alcalde. Muchos comentarios ha generado la postal del alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, vestido de Santa Claus, junto a su esposa. Recordemos que otro político —un poco más conocido— llamado Barack Obama, también se puso gorro de Santa para entregar regalos a niños en un hospital. Pero fue solo eso, un gorro. El Químico se metió de lleno en el personaje y hasta usó una falsa barba blanca que le tapaba la cara. Qué bueno que el espíritu de la Navidad invada al alcalde, pero también sería bueno que se concentrara en resolver los problemas que aquejan al municipio.

Que siempre no. Y el que por fin admitió que lo que había anunciado no se dio como lo esperaba, fue el diputado federal Casimiro Zamora Valdez, quien declaró que en verdad los 2 mil 300 millones de pesos que había anunciado como presupuesto para Guasave en realidad no habían aterrizado como se esperaba. Cabe recordar que a principios de año, cuando declaró ante los medios de comunicación el gran presupuesto que se había etiquetado para realizar obras en Guasave, fueron muy pocos los que le creyeron, y a como fueron pasando los meses se notó que en realidad no había tal certeza de esos recursos, por lo que terminó aceptando que en la realidad no hubo tal inyección de dineros. A ver si para la otra.

Regalo de Navidad. Con la llegada de Navidad llegaron las buenas noticias para el municipio: el inicio de la construcción del colector pluvial Ferrocarril con una inversión de 15 millones 500 mil pesos. Dicha cantidad fue dada a conocer con júbilo por el presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez. Sin duda, es una obra que no se verá, pero que tendrá un impacto en la ciudad y en la vida de los habitantes que han sido afectados por el brote de aguas negras. El Ayuntamiento de Salvador Alvarado anunció con bombo y platillo el banderazo de arranque de la magna obra este jueves, con la presencia del gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel. El regalo de Navidad, sin duda, despierta grandes expectativas y dependerá de cómo sea su manejo, seguimiento y mantenimiento. Será una acción que le genere respaldo al Gobierno municipal o lo contrario.