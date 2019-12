Reasignaciones. En la aprobación del dictamen del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2020 se lograron asignaciones por el orden de los mil millones de pesos para atender causas sociales, así como 300 millones de pesos en reasignaciones, que acordaron entre el Ejecutivo y el Legislativo estatales, y que fue aprobado en los primeros minutos del pasado 24 de diciembre. A diferencia del año pasado, se lograron los consensos necesarios, y a partir del primero de enero se contará con un presupuesto que permita operar sin problemas a todos los entes públicos estatales.

Confianza. La salud de Paúl Velázquez Benítez evoluciona favorablemente, tanto que ya tuvo visitas el día de Navidad. Su hermano Arturo, quien solo había declarado sobre la salud del agredido a balazos, ahora sí habló de la cuestión legal, y dice que la Fiscalía del Estado han estado acudiendo regularmente al hospital. Dice que no es su estilo especular sobre quiénes fueron, que tiene confianza en la Fiscalía. Arturo Velázquez Benítez ha trabajado con el delegado de Programas Federales, Jaime Montes. ¿Será por eso que el presidente, inmediatamente que le preguntaron el martes sobre el caso en la mañanera, luego respondió que lo apoyaría?

Pecó de breve. Menos de un minuto le dedicó ayer el alcalde de Mazatlán a cumplir en cabildo la recomendación expedida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que se disculpara con los medios de comunicación por haber violentado el derecho humano a la libre expresión y a la seguridad jurídica. El munícipe apenas se permitió leer un escueto mensaje en asuntos generales en el que ofreció disculpas a comunicadores, reporteros y medios de comunicación. Luego dio por terminada la sesión de cabildo, y no dio más declaraciones.

No abastecen. Aunque lo nieguen, a las autoridades del municipio de Guasave les ha resultado insuficiente el equipo y la estrategia con los que se busca brindar el servicio de recolección de basura a la ciudadanía. La muestra ha quedado simplemente con lo que se ha hecho este mes, que, a pesar del esfuerzo que se hace, no logran abarcar tanta extensión territorial con solo once unidades recolectoras. El panorama ayer era triste en distintos sectores de la ciudad, donde permanecían montones de basura sin recoger, y donde desafortunadamente el principal afectado es el ciudadano, al no tener garantizada la prestación de un servicio de calidad. Ojalá mejoren la estrategia.

El respaldo. Aun cuando la exalcaldesa Liliana Cárdenas Valenzuela habría ya sociabilizado con su grupo político más cercano su inquietud de querer volver a ser candidata a la presidencia municipal de Salvador Alvarado —lo que causó ámpula y mucha molestia en el regidor Marco Antonio González—, ahora el exdiputado y padrino de la expresidenta, David López Gutiérrez, asegura que Liliana no tiene intención de volver a la Administración; al contrario, su deseo es buscar una diputación, ya sea local o federal, y considera que tiene la posibilidad de buscar cualquiera de las dos candidaturas.