Inicio de ruptura. Hace un año comenzaron los problemas al interior del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, que terminó por debilitar a la bancada mayoritaria, que, junto con sus aliados del Partido del Trabajo y Encuentro Social, tenía mayoría calificada (27 votos) para aprobar reformas constitucionales y nombramientos sin necesidad de negociar con la oposición. Todo inició con la discusión del Presupuesto de Egresos del Estado del 2019, en lo que fue el primero de varios encontronazos entre el Legislativo y el Ejecutivo, que al final tuvieron que hacer un pacto de civilidad ordenado desde Palacio Nacional de la Ciudad de México. Hace un año, en vísperas de Año Nuevo, el morenista Pedro Villegas Lobo hizo pública una diferencia que tuvo con su compañero Fernando Mascareño, que fue expulsado del grupo parlamentario; también comenzaron a ser excluidos Jesús Palestino Carrera, María Victoria Sánchez Peña y Mariana de Jesús Rojo Sánchez por no apoyar al bloque mayoritario. Fue un año muy difícil para Graciela Domínguez, que estuvo a punto de ser destituida como coordinadora, pero al final salvó el puesto, aunque no ha podido recuperar la unidad y el control de la bancada.

Imprudencia. Ahora sí que Guadalupe Ibarra Ceceña, rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, como que no se midió. Es cierto que no se han pagado los aguinaldos a los trabajadores, que amenazan con plantarse en la Unidad Administrativa de Culiacán si para el 6 de enero no les pagan, pero resulta que la funcionaria escolar, en vez de utilizar los cauces adecuados para las gestiones, lo hizo en los comentarios de una publicación de la familia del gobernador Quirino Ordaz Coppel el día de Navidad. Y para que no hubiera duda, la remató en el tuit que el mandatario sinaloense hizo en el juego América-Rayados desde la cuenta de la Universidad Autónoma Indígena de México: «Quién como usted que puede estar en paz, no como las 300 familias de UAIM que todavía no reciben su aguinaldo». ¡Plop!

Endeudado. En Mazatlán, el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres iniciará el 2020 con una fuerte carga económica: la indemnización por 140 millones de pesos que exige la empresa Nafta. La Administración planeaba salir al paso con la condonación de impuestos por varios años en favor de la empresa. Sin embargo, la empresa ya dejó en claro que quiere el pago monetario de la indemnización.

Desesperados. Los productores agrícolas que tienen establecidos cultivos de maíz, sorgo y trigo ven cómo el tiempo se agota, y por parte del Gobierno federal aún no hay nada claro y establecido de manera formal respecto a los apoyos para la comercialización y cómo quedarán con el ingreso objetivo por tonelada de granos básicos. La preocupación que se percibe entre quienes se dedican a esta actividad primaria es mucha, y es entendible, teniendo en cuenta que la inversión que hacen para la agricultura comercial es mucha, y en casi todos los casos están bien comprometidos con instituciones crediticias. No saber qué va a pasar con sus cosechas llegada la época de trillas los mantiene con el alma en un hilo, por eso ya es hora de que el Gobierno ponga las cosas en claro y explique de qué manera se va a suplir lo que antes hacía Aserca, organismo que —dicen— operaba con bastante opacidad y corrupción.

Como papa caliente. El secretario de Salud en el estado de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, al conocer el caso de la Casa de la Salud en la comunidad de Rancho Viejo, la cual pertenece a Mocorito, se lavó las manos y dijo que este caso no era de su jurisprudencia, y que estas obras se hacen gracias al compromiso de algunos grupos políticos o de alguien en particular en un intento por ayudar a la ciudadanía, pero que al actuar de esta manera no toman en cuenta las necesidades que después se van a generar. El secretario de Salud muy clarito dijo que esto le compete al municipio, no al sector de la salud. Lo que sí es que se echan la bolita unos a otros. Mientras tanto, el edificio permanece en Rancho Viejo como elefante blanco desde que fue construido por la exalcaldesa y ahora diputada local Gloria Himelda Niebla, quien no ha dicho esta boca es mía.