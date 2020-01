Fracaso. La lluvia de balas y las múltiples detonaciones de cohetes en los festejos de Año Nuevo en Culiacán volvieron a dejar en evidencia el monumental fracaso de los operativos de las autoridades estatales y municipales, carentes de inteligencia y con pésimos resultados, porque únicamente reportaron a dos personas detenidas con armas cortas por hacer detonaciones. ¿Solo hubo dos? ¿Y los cientos de pistoleros con armas de grueso calibre? Además, únicamente hubo tres adultos y un menor de edad detenidos por explotar cohetes. La autoridad se volvió a ver rebasada por los delincuentes, que impunemente detonaron sus armas al aire, que dejaron varios heridos por balas perdidas. Muchos de ellos no tuvieron que ir a hospitales, por lo que la autoridad no los tiene reportados en sus estadísticas. La Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado, a cargo de Cristóbal Castañeda Camarillo, volvió a dar muestras de ineficiencia, y desde hace meses urge que haya cambios de fondo, porque los que están al frente simplemente no dan los resultados que esperan los sinaloenses.

Sorpresa. Bastante sorpresa e incluso manifestación de los empleados de la Coordinación de Servidores de la Nación trajo el cese de Radamés Vázquez como coordinador del programa en Ahome. Primero, por la manera que se dio la destitución; después por el nombre del relevo. Será porque fue al terminar el año o porque Radamés Vázquez declaró que seguiría en el cargo porque el delegado federal de Programas de Desarrollo en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, solo le dijo de manera verbal en un restaurante que ya no lo quería en el cargo; pero resulta que el nuevo funcionario, Arturo Velázquez Benítez, hermano del baleado Paúl Velázquez, no se ha presentado a trabajar. Eso sí, le han llovido críticas a Jaime Montes, porque Radamés dice que ha trabajado bien, pero que el llamado superdelegado opera por asuntos «personales». Incluso, el coordinador de Morena en Ahome, José Borunda, dice que Montes actúa por voluntad propia y no enfocado en el interés de la ciudadanía ni del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que debe decir por qué cesa a un funcionario de primer nivel en el municipio.

Cambios. En Mazatlán, el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres inició el 2020 con una reingeniería de su equipo de trabajo. El secretario de la presidencia, el expanista Sergio Rubio, fue asignado a la Dirección de Comunicación en relevo de Jorge Olegario Contreras Núñez, quien a su vez asumió la titularidad de la Operadora de Playa. En tanto, creó la Secretaría Técnica de la Presidencia Municipal, la cual fue confiada a Silvia Karina Torres Ruelas, ahora exgerente de distribución de la Jumapam, quien dará seguimiento a las 250 obras públicas que planea realizar el Ayuntamiento este año. El alcalde subrayó que no se trata de despidos, sino de enroques para preparar al Ayuntamiento en lo que promete ser el mejor año de su Gobierno.

La incógnita. Ni en el Gobierno municipal saben —o al menos así lo han comentado— por qué fueron frenadas las rehabilitaciones de nueve tramos carreteros que iniciaron a mediados del año pasado y que en la actualidad lucen en aparente estado de abandono por parte de las constructoras que estaban a cargo de las mismas. Aunque ha trascendido que desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se encargaría de realizarlas, se les dejó de inyectar recursos a las empresas contratistas, en el Gobierno guasavense dicen que simplemente no saben; y, mientras tanto, los usuarios de esas carreteras siguen pasando las de Caín al tener que transitarlas en las condiciones en que se encuentran.

Silencio absoluto. Pese a que los ciudadanos del pueblo de Rancho Viejo han demandado la atención de la autoridad para ya no tener más de elefante blanco la Casa de la Salud, que en el 2013 fue entregada con bombo y platillo por la alcaldesa de aquel entonces y ahora diputada local, Gloria Himelda Félix Niebla, y ante la declaración del secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, de que este tipo de instituciones no pertenecen al sector, sino que es la autoridad municipal quien tiene que atender, ni el alcalde Guillermo Galindo ni la diputada local han querido tocar este tema para darle una solución a la petición hecha. Mientras se ocultan sin decir esta acción es mía para dar la respuesta necesaria, se sigue sin este espacio, que pudiera ser de gran ayuda a una población con carencias en este rubro.