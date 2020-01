Tercer Piso

Acciones. El secretario de Seguridad Pública estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, debería detenerse a ver las necesidades de los policías a su mando y buscar estrategias de seguridad más eficientes, porque ya nadie le cree lo que sale a decir en las conferencias de prensa. Esto porque el funcionario solo tiene el discurso de que todo está bien, cuando la percepción de inseguridad es muy alta desde lo ocurrido el 17 de octubre. Castañeda Camarillo solo se ha dedicado a dar cifras alegres y a estar haciendo comparativos con otros años. Recuerde, secretario, que las víctimas de homicidio no son cifras, son padres de familia, hermanos e hijos. Se requieren más programas de prevención que abatan los índices delictivos, no solo discursos que nadie cree.

Gatopardismo. En definitiva, el coordinador de los Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, quedó lesionado políticamente con el cese que hizo de Radamés Vázquez como coordinador de los servidores de la nación en Ahome. Su argumento de que lo separó del cargo porque tiene facultades para hacerlo no convenció a muchos, porque dio la impresión de que, al no dar una causal práctica, sigue la vieja política priista del gatopardismo: hace cambios para que todo siga igual. Si Vázquez no incurrió en ninguna irregularidad y se supone que estaba trabajando bien, ¿para que lo cesa? Eso por un lado. Sin embargo, para algunos, al que nombró como su sustituto, Arturo Velázquez Benítez, no da un perfil que genere buena imagen ni que vaya a mejorar las cosas. A Arturo Velázquez Benítez, hermano del activista social Paúl, que sufrió un atentado a balazos, ya le están sacando su paso como director de Tránsito en el trienio del alcalde Policarpo Infante Fierro, y en el que terminó mal al impactarse contra la fuente que estaba en Rosales y Castro. Todo un escándalo. Por una u otra cosa, Montes Salas está saliendo raspado. Hoy se va a saber si Arturo entra a las oficinas de la dependencia.

Instancias. Los comerciantes de la avenida Rafael Buelna, en Mazatlán, tendrán sus argumentos para quejarse de una supuesta falta de socialización en el proyecto de regeneración urbanística. Sin embargo, también tienen sus puntos cuestionables, como que se recurra a bloqueos de avenidas como medida de protesta y presión. Los comerciantes están integrados a organizaciones como la Canaco, que bien pudiera interceder por un diálogo más civilizado que no afecte a la ciudad, más cuando representantes de esa organización camaral, que en Mazatlán dirige Jesús Sandoval Gaxiola, participan en las reuniones de diálogo, que hasta ayer ya se habían prolongado por tres días consecutivos. Por cierto, los comerciantes ya plantearon la demanda de créditos y otros apoyos por los «daños» que —aseguran— les provocan los trabajos. Los recursos, por supuesto, saldrían del erario.

¿En trámite? Aunque el director de Obras Públicas, Mauricio López Parra, declaró que el tema de la obra de construcción del Centro de Justicia Penal para Guasave ya se encuentra en un proceso de licitación, se desconoce a ciencia cierta cuál será el lugar donde se edificará y cuáles son los tiempos establecidos para que el municipio, y sobre todo sus habitantes, pueda contar con tan anunciada obra desde ya hace varios años. Ojalá y este año por fin sea una realidad, por aquello de los beneficios, que, a decir de los abogados, se estarían generando en el tema de impartición de justicia, y el recurso que con bombo y platillo se anunció para este fin no vaya a caer en un subejercicio, como se advirtió antes del cierre de año.

Trabajo en conjunto. Desde hace dos años, el alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, ha dado a conocer que el municipio que gobierna ocupa el primer lugar en transparencia en el estado, y ahora que ya es uno de los tres municipios en contar con un reglamento interno, la responsabilidad será más fuerte, pues el Órgano de Control Interno debe coordinarse con la síndica procuradora, puesto que ocupa Cristina Mápula Lares, para que la transparencia en esta Administración continúe como hasta ahora ha manifestado el primer edil. Cabe mencionar que la síndica procuradora ha dado a conocer situaciones ante cabildo, como la falta de una póliza de seguro de los camiones escolares o que no se había aclarado un recurso utilizado para las fiestas patrias, por lo que es importante tocar este tipo de temas para que las cosas se puedan aclarar y así trabajar sin malentendidos ni obstáculos.