Dicen una cosa... Ni con las instrucciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel de otorgar atención médica, material de curación y medicamentos a todos los sinaloense que no tengan seguridad social los hospitales brindan el servicio completo. Es más, en el Hospital Pediátrico cobran las consultas en el área de Urgencias, a pesar de que todo debe ser gratuito con la entrada de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). Además, en el Hospital General de Culiacán, los pacientes se molestan por el desabasto de medicamentos, problema que no ha sido resuelto, a pesar de que el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, asegura que hay medicinas garantizadas para los primeros tres meses del año. Entonces ¿dónde están los medicamentos faltantes? Y así ha estado la Secretaría de Salud en esta Administración estatal: como dicen una cosa, dicen otra, pero no resuelven los problemas en los nosocomios.

¿Cuál Chuy? Ayer aparecieron por algunos rumbos de la ciudad unos espectaculares con la leyenda «¡Anímate, Chuy! Es hora de transformar Sinaloa». Queda en el aire la autoría y el destinatario del mensaje, aunque al circular en redes sociales iniciaron las especulaciones sobre a qué Chuy se podría referir: ¿Valdés, Vizcarra, Ferreiro...?

Otro que se va. Ya son muy pocos los funcionarios iniciales que le quedan al alcalde de Ahome, Guillermo Billy Chapman. ¿Por qué será? Ayer se dio a conocer que Juan Bautista renunció como director de Radio Ahome a unas horas de hacerse pública la foto con el aspirante a la alcaldía Domingo “Mingo” Vázquez. Bautista inicio con Chapman como director de Prensa. Incluso, fue el propio alcalde quien confirmó la «renuncia», y hasta le deseó suerte en los nuevos proyectos. Eso sí, anunció que a mediados de este mes anunciará nuevos enroques de funcionarios que ya empezaron a comerse las uñas. Se habla de la tesorera Ana Elizabeth Ayala, con quien ningún funcionario tiene trato porque dicen que no atiende a nadie; el director del Deporte, Felipe Juárez, quien se ha visto envuelto en demandas por el estadio Navarro Escoto, y ahora con el cierre del Centro de Alto Rendimiento, y más fotografiarse también con “Mingo” Vázquez; y el director del IMAC, Víctor Carrasco, que no ha hecho ningún evento digno de Los Mochis.

Relevo. Mario Osuna Medina, diputado federal suplente, ya está en completas funciones legislativas. Asumió el cargo luego de la muerte del diputado titular, el morenista Maximiliano Ruiz, quien se desempeñaba como titular de la Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión. Para iniciar su trabajo legislativo, Osuna Medina inició por estructurar una agenda de temas prioritarios, en la cual el tema de la vigilancia de los recursos naturales, especialmente de la pesquería del camarón, tiene uno de los lugares preponderantes. No pasará mucho sin saber bien a bien la eficiencia de su desempeño en la atención del problema pesquero, que vive uno de los periodos más difíciles de su historia debido al desplome de las capturas y la reducción de apoyos.

Se imponen. Vaya sorpresa la que dio el tesorero de Guasave, Joel Quintero Castañeda, al declarar ayer que el contrato que firmaron con la empresa K-Partners en mayo del año pasado prácticamente se renueva en automático, sin tener que pasar por el Comité de Compras, lo cual resulta dudoso, pues —según regidores de oposición— estaban en espera de que se les convocara para tratar este tema, ya que en las cláusulas del contrato se establecía que existía la posibilidad de renovarlo por este año y diez meses más del 2021, mas no establece que en automático, como lo declaró el funcionario de las finanzas municipales. Con ello, lo que se observa es una posible imposición, pues, de lo contrario, ¿qué les costaba convocar de nuevo a los integrantes del comité para obtener su anuencia?

De que le late, le late. Al presidente del Comité Estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, le late el corazoncito cuando mencionan gubernatura de Sinaloa. Es más, hasta la sonrisa se le hace más amplia cuando se le pregunta si entre sus metas de este año va rumbo a la candidatura. Y aunque evada y su respuesta vaya por la tangente, sus acciones de campaña disfrazadas en eventos políticos, en acciones de ayuda y de su labor de hacer presencia en todo el estado lo delatan. Y este latido en el corazón no es nuevo. En el proceso anterior intentó levantar la mano para apuntarse, pero más de alguno le tocó el hombro para indicarle paciencia, que había más a la espera, lo que le valió la oportunidad en la que hoy está. Sin embargo, en política hasta los últimos momentos cambia la historia, y se dice mantenerse a la espera y con acciones que indique su partido para trabajar.