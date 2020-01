Inhumanidad. La desaparición del Seguro Popular y el inicio de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) han generado una gran incertidumbre en la población que se quedó sin seguridad social, y esto hace que los hospitales luzcan semidesiertos, porque muy pocos pacientes acuden a atenderse. Incluso, en el Hospital Pediátrico de Sinaloa hay una gran molestia de los padres de familia porque se volvieron a quedar sin medicamentos e insumos, por lo que tienen planeado volver a manifestarse, por el riesgo que corren sus hijos. Es urgente que las autoridades de Salud hagan algo para terminar con esta incertidumbre, porque es inhumano lo que están viviendo los pacientes y sus familiares en los hospitales de Culiacán. No es posible que inicien una transformación en los servicios de salud sin tener reglas de operación, porque ponen en peligro la salud y la vida de muchas personas.

Exhorto. El diputado Gildardo Vega Ortega puso a sufrir otra vez a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, al aprobarse un punto de acuerdo presentado ayer en la tribuna del Congreso para que la presidenta municipal comparezca en el recinto y dé cuentas de la calidad del agua y las finanzas de la Junta de Agua Potable de El Fuerte. Ya son muchos llamados de atención para la funcionaria del pueblo mágico, pero ahora parece que va en serio. En la exposición de motivos, el diputado morenista dijo que cada fortense tiene derecho de disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Esto porque los fortenses están hartos de que ningún presidente municipal le invierta al tema. Recientemente, ciudadanos se juntaron para exponer la situación, pero la alcaldesa ni siquiera hizo por hablar con ellos. La intención es poner consejeros ciudadanos para que vigilen las manos de quienes manejan la Japaf. ¡Ya se verá!

La maleta lista. Durante el 2019, el alcalde de Mazatlán realizó en promedio tres viajes por mes, y terminó el año advirtiendo que continuaría con esa dinámica para promover a Mazatlán... y no era broma. Ya prepara su salida a España, donde planea gastar al menos 600 mil pesos en un módulo de exhibición dentro de la Feria Internacional de Turismo. Eso sin sumar el gasto de pasaje, alimentación, hospedaje y otros que ejercerá la comitiva de funcionarios. Hasta ayer, la lista de viajantes la integraban cinco personas, quienes se encargarán de atraer vuelos, inversiones y grupos de turistas a Mazatlán.

Con todo. Y los que prometen que ahora sí van con todo contra los bodegueros abusivos son los integrantes de distintas organizaciones agrícolas, dirigidos por la Liga de Comunidades Agrarias. Ayer estuvieron en el Congreso del Estado para pedir que haya leyes que castiguen a los bodegueros que no respeten los derechos y que quieren hacer lo que les da la gana con el productor. Esta queja ya es de años: los productores siempre se han sentido molestos y desfalcados, incluso por los acopiadores. Habrá que ver si se les favorece con la creación de una ley que los proteja, porque hasta la fecha hay mucha palabrería; sin embargo, no hay nada en concreto que los ampare.

El aviso. Los funcionarios más allegados al presidente municipal de Salvador Alvarado no deben dormirse en sus laureles y necesitan dar el extra, porque no se descartan cambios en el transcurso del año. Si bien el presidente Carlo Mario Ortiz Sánchez reconoció estar satisfecho con el desempeño que ha mostrado su equipo de trabajo, también mencionó que lo más probable es que se realicen cambios, pero no dijo cuándo. El detalle es que estas declaraciones las ha hecho en varias ocasiones, y sigue vivo con el mismo gabinete que llegó a la presidencia municipal. Por lo pronto, los ajustes que se han realizado recientemente deben ser la motivación para los funcionarios a que mantengan un buen ritmo de trabajo, porque la evaluación es permanente, y los enroques o salidas siempre van a estar latentes a realizarse en el momento que sea necesario.