Tercer Piso

A poner orden. Son muchos los adultos mayores y personas que padecen de una discapacidad que aseguran que no les han llegado el pago de los programas federales. Ya es hora de que el delegado de estos programas en Sinaloa, Jaime Montes Salas, dé a conocer qué está pasando con dichos proyectos. Es claro que él no puede cubrir todas las áreas que están bajo su cargo, pero es hora de poner a alguien que dé la información, porque mientras él recorre todo el estado para atender diversos asuntos, hay muchas personas que tenían la esperanza de recibir los apoyos que no saben qué hacer y tienen la duda de si alguien más está cobrando por ellos. Hasta cuándo Montes Salas va a poner orden.

Se avizoran cambios. Los cambios en el Módulo de Riego 74-2 se empiezan a asomar de manera sutil y muy por debajo del agua. El presidente del organismo, Samuel López Angulo, quien también es presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sinaloa (Cesavesin) está por cumplir su periodo en marzo del 2020. Por lo que ya hay vientos de elección al interior del organismo, y más de alguno ha levantado la mano, pero no de manera abierta, porque se dice que Samuel busca heredar la silla al agricultor Alfonso Amillano, quien ya tiene experiencia en este mismo espacio. Pero por otro lado, hay una ámpula que se empieza a preparar a favor de Dagoberto Llanes, por un grupo de productores que en su momentos se fueron por la unidad a favor del actual presidente, lo que habla que si no acuerdan, le estarían dando la espalda al candidato que busca poner Samuel López.

Carencias en la pesca. La crisis que vive el sector pesquero de Sinaloa por el desplome de las capturas y la reducción de apoyos es un reto para el flamante diputado federal Mario Osuna Medina. El suplente del extinto presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión, Maximiliano Ruiz, tiene pocas semanas en el cargo y una carga de trabajo extenuante. Refiere como prioridad el cabildeo de recursos para aumentar los programas de larvas, que ya en el 2019 fue escaso, y pudiera ser una de las causas de la reducción sustancial de la pesca de camarón en los esteros.

Puras echadas. Los múltiples viajes del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, a la Ciudad de México no han servido de nada. Incluso, si algunos decían que era para otras cosas, pero con cargo al erario público, con la reciente visita a Ahome del secretario de Hacienda y Crédito Pública, Arturo Herrera Gutiérrez, la hipótesis empezó a tomar color. Chapman no estuvo en la cena que tuvo el gobernador Quirino Ordaz Coppel con Herrera Gutiérrez y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, pero al día siguiente sí participó en la reunión en la API. En ese marco, el alcalde de Ahome le entregó al secretario de Hacienda un escrito en el que le solicita 750 millones de pesos para obras de drenaje y socavones en el municipio. Muchos dicen que esto es indicativo de que en las tantas veces que ha ido a la Ciudad de México no ha llegado a funcionarios de alto nivel del Gobierno federal que tanto presumía. Por eso Ahome está como está.

¿A la lista? Y hablando del Gobierno municipal de Guasave, en días pasado anunció que se está proyectando la realización de un malecón en playa Las Glorias. El caso provocó mucho revuelo, pues el ambicioso proyecto se suma a la lista de obras proyectadas por esta y pasadas Administraciones, que simplemente no se han llevado a cabo. Por mencionar algunas, está la del puente que se había dicho que harían en Boca del Río para conectar la playa de Las Glorias con la de Bellavista, esto desde la Administración de Domingo Ramírez; y hablando de algo más actual, el aeropuerto que la alcaldesa Aurelia Leal dijo que se buscaba construir en Guasave en su Administración. Ojalá que en verdad se desarrolle dicha obra en Las Glorias, pues bastante falta le hace; pero como dicen por ahí: los sueños no cuestan, y las obras sí.