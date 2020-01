Aspiraciones. A penas inicia el año y Sergio Torres Félix, secretario de Pesca y Acuacultura, se convirtió en el primer secretario del Gobierno del Estado en reconocer públicamente sus aspiraciones para suceder a Quirino Ordaz Coppel; y a preguntas de los reporteros, afirmó: “Yo sí aspiro y ustedes saben que yo sí me animo. Yo no ando mandando mensajes, pero obviamente vamos a esperar los tiempos que marque la ley”. Torres Félix dejó en claro que todos los que están dentro de la política siempre aspiran a un cargo mayor y quien diga que no dice mentiras, pero aclaró que él seguirá respetuoso de los tiempos y seguirá trabajando en beneficio de los pescadores y acuacultores sinaloenses, y cumpliendo con las indicaciones del gobernador.

No que no hay. Tremendo lío tienen los funcionarios estatales José Antonio Lugo, recaudador de Rentas, y Hugo Leal Sañudo, delegado de Vialidad y Transportes en Los Mochis, a quienes ayer contribuyentes señalaron de estar fomentando el “coyotaje”. Resulta que se armó la gresca en la Unidad Administrativa porque había cientos de personas en fila, pero no avanzaba la atención y cuando reclamaron, vieron que los llamados gestores tenían un “altero” de documentos para trámites y ellos, que ya tenían horas, no tenían para cuándo ser atendidos. ¿No que ya habían desaparecido? Y más grave aún, algunos gestores de la Belisario dicen que hasta comisión lleva el delegado de Transportes. ¡Cómo, pues!

Claman por atención. En Concordia, las familias desplazadas por la violencia en la zona serrana se hicieron visibles ayer con una protesta convocada por el Movimiento Amplio Social Sinaloense. Exigieron que el gobierno que preside el priista Felipe Garzón implemente programas de apoyo, atención y dotación de vivienda en vez de dedicarse a declarar ante la prensa que en la zona serrana impera la tranquilidad y la seguridad. Los inconformes estuvieron apoyados por la diputada federal Olegaria Carrasco y la legisladora Ana Garzón. Apenas así el munícipe admitió que carece de un censo de familias desplazadas.

Deficiencias que se notan. Algo tienen que hacer las autoridades municipales en Guasave para impulsar el desarrollo económico tras la larga agonía en que se han mantenido sumergidos administración tras administración. Cuando se habla de impulso económico y desarrollo, todos identifican las necesidades y debilidades del municipio que, valga la comparación, está demasiado atrasado comparado a otras zonas. Para muestra se puede mencionar el hecho de que a Guasave no puede llegar de manera completa la ruta Viajando Puro Sinaloa, que tiene como finalidad impulsar la actividad turística, ya que este municipio no cuenta con la capacidad hotelera requerida para que quienes asisten a dicho recorrido, lleguen a pernoctar, y esta ruta solo la pueden hacer en horas determinadas del día. Ojalá por fin quienes están en los cargos desde donde se puede lograr un cambio lo hagan, y que dicha actividad pueda mejorar la economía del municipio.

Sin cabeza. El partido Morena, en el municipio de Salvador Alvarado, se encuentra sin pie ni cabeza, pero como el monstruo de las mil cabezas. Desde el año pasado que se buscó la definición de los consejeros no brilló ningún liderazgo que venga a sumar acciones a favor de fortalecer el partido. Todos los que asumieron responsabilidades, ya sea como parte del Gobierno federal o como diputados mantienen reuniones supuestamente de trabajo de formación pero, cada quien ha tomado el volante de este proyecto y lo intenta jalonear a como creen considerar. Y prueba de ello son las reuniones en privado que ha mantenido el diputado federal Fernando García Hernández, que mantiene a miembros de Morena molestos, incluso, porque ni los toma en cuenta.