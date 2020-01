Contradictorio. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, volvió a mostrar ayer una conducta contradictoria en sus declaraciones, y en una entrevista televisiva a modo ofreció una disculpa pública a todos los involucrados en el periodismo, pero al mismo tiempo aprovechó el espacio puesto como tapete para despotricar y descalificar a medios de comunicación y periodistas, a quienes acusó de mentirosos y de atacar a su persona; cuando lo único que se ha hecho es publicar las denuncias ciudadanas por las fallas en los servicios públicos, el mal estado de las calles y los problemas de inseguridad en el municipio. Ofrecer una disculpa sincera y reconocer sus errores queda opacado con estos nuevos ataques, y eso no lo entiende Estrada Ferreiro, en una muestra más de soberbia y desinterés de llevar la fiesta en paz. Falta esperar la respuesta final de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos al cumplimiento de las recomendaciones que le hizo al alcalde.

La señal. Dicen que el exdiputado federal priista Bernardino Antelo Esper respetará la decisión que se tome sobre la dirigencia del PRI en Ahome; es decir, si dejan o no a Dulce María Ruiz y a César Gerardo como secretario general del tricolor, a quienes se les identifica como de su «gente». Muchos consideran que con Ruiz y Gerardo en la presidencia y secretaría general está la señal de que los dados están cargados en su favor para la candidatura a la alcaldía. Incluso, algunos sostienen que, aún cuando los quiten, ya tienen trecho interno recorrido para ese proyecto. Lo cierto es que el anuncio del presidente estatal del tricolor, Jesús Valdés, de cambios en las dirigencias de los comités municipales del partido es aprovechado por algunos para golpear al director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación del Estado de Sinaloa, lo que alegan unos que eso lo tiene sin cuidado.

Ariscos. En Mazatlán, las obras emprendidas por el Gobierno del Estado se han llevado con tantas fallas y retrasos, que el anuncio de nuevos proyectos causan más temor que alegría. Como ejemplo, los empresarios establecidos en la avenida Camarón Sábalo, en plena zona hotelera, exigen conocer bien a bien el proyecto de regeneración urbanística anunciada hace unos días por el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, antes de que los trabajos inicien.

¿Y la transparencia? El tema de la supuesta cláusula de confidencialidad que las autoridades municipales en Guasave aseguraban que existía en el contrato de arrendamiento de cinco camiones recolectores de basura con la empresa K-Partners sigue causando polémica, y hasta confusión, pues mientras que en días pasados el tesorero Joel Quintero hablaba de su existencia, la propia alcaldesa Aurelia Leal López dijo que no es cierto, que no existe tal reserva en las cláusulas, pero en las solicitudes que ciudadanos han hecho vía acceso a la información sí existe, entonces se desconoce por qué la mandataria hizo tales aseveraciones si en los documentos está estipulado. Por cierto, cuando en el mes de mayo del año pasado se firmó dicho contrato, la regidora Nidia Gaxiola cuestionó tal decisión. ¿Cuál de todos no está diciendo la verdad y con qué fin en este asunto?

El fortalecimiento. Tras la autorización del permiso de ausentarse como regidor de Morena en el cabildo del pueblo mágico de Mocorito, el ahora exregidor Claudio López Camacho ya se mueve a sus anchas en la búsqueda del liderazgo de la Sección 53, proceso que se espera sea para mediados del mes de marzo. Por lo pronto, se suma a las acciones del movimiento S+Q53, como un grupo incluyente que pretende con el proceso del voto universal relevar a la dirigencia magisterial, que actualmente encabeza el profesor Fernando Sandoval. El trabajo de Claudio López se ha venido sumando en la región del Évora con las acciones realizadas por el líder de oposición del 53, Rafael Gastélum Román, pero no se ha dejado en claro quién de los dos será quién abandere el proyecto.