Robo millonario. Vaya cloaca que acaba de ser destapada en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán. Por medio de una investigación ordenada por el delegado Samuel Lizárraga Camacho a su llegada al cargo en marzo del 2019, detectaron el robo millonario de medicamentos por el orden de los 4.5 millones de pesos, y una serie de irregularidades. Esta investigación se encuentra en la recta final, y se espera que los resultados se tengan el 31 de enero. Por la gravedad de los delitos, podría derivar en el despido de trabajadores y acción penal contra los involucrados. De esta manera se despedirá Samuel Lizárraga del cargo, porque se espera que en los primeros días del mes de febrero llegue al IMSS Sinaloa el nuevo titular, Luis Rafael López Ocaña, quien fue nombrado y rindió protesta el miércoles en la Ciudad de México, en sesión extraordinaria del Consejo Técnico del IMSS.

Gana el jalón. Dicen que antes de que «los grillos» de siempre le quieran adjudicar el problema, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, salió a las calles de Sinaloa para reclamar la asignación de 404 millones de pesos que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les adeuda para pagar el salario a 17 mil trabajadores. Acompañado de sus principales funcionarios, empezó en los cruceros de Los Mochis para concientizar del problema a la sociedad. El rector endureció su discurso contra los funcionarios federales, pero tuvo cuidado de no golpear la figura de López Obrador. Y es que nadie le ha dado razón del retraso de la entrega de ese dinero que mantiene a las familias uaseñas con un nudo en el estómago. Algunos interpretan esto como una probadita de lo que puede pasar si en la UAS no se modifica algunas prestaciones, como lo es la jubilación dinámica, que son un barril sin fondo para las finanzas públicas. Sea esto o no, Guerra Liera está metido en un «brete» de aquí a marzo para sacar adelante o no la petición del Gobierno federal.

Medida desesperada. En Escuinapa, el alcalde Emmett Soto Grave analiza la posibilidad de declarar en quiebra la Junta de Agua Potable y hacer que la Conagua se haga cargo de la prestación del servicio a la población. Y es que la dependencia arrastra una deuda general de casi 30 millones de pesos. Solo a la CFE le debe 6 millones de pesos, lo que ha provocado el corte de energía al acueducto que abastece de agua al municipio. La situación financiera es tan grave, que los trabajadores sindicalizados marcharon por las calles para exigir el respeto de sus derechos laborales, pues no les han pagado el aguinaldo, y la Administración ha iniciado un plan de recortes laborales para hacer frente a la crisis. Así de difícil están las cosas en la Administración morenista.

Hacen su lucha. Los que no pierden la oportunidad de hacer su lucha y labor de convencimiento en busca de regatear y malbaratar el precio del frijol, son los «coyotes», o al menos así lo acusó el dirigente del Comité Municipal Campesino No. 8 en Guasave. Resulta que Alfredo Rosales Gámez acusó directamente a un conocido acopiador de intentar comprar el grano en 23 pesos, siendo que la exigencia, de acuerdo con las condiciones que dicta el desabasto del básico en los inventarios nacionales e incluso internacionales, les aseguran un precio no menor a los 30 mil por tonelada. Aquí el detalle es que, ante los compromisos que tienen los campesinos, quienes deben cubrir distintos pagos, deben mantenerse y no sucumbir ante estos abusos.

Los reajustes. En todo el estado al interior de los Comités Municipales del PRI se empezaron a realizar algunos cambios rumbo al 2021. Los primeros en cerrar proceso fue en Salvador Alvarado, Marcos René Palafox, como presidente del Comité, y María Loúrdes López, secretaria general, quienes antes de entregar toda la papelería y las oficina se hicieron un recorrido por todas las comunidades del municipio, haciendo entrega de dulces, apoyos y hasta la fiestecita de reyes. Sin duda, el movimiento que se está realizando son los primeros acomodos rumbo al 2021, quienes sin duda buscarán estar listos y acomodados para lo que les indique el partido.