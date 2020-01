Tercer Piso

Qué poca... Tan delgadita que tiene la piel para las criticas el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, llamándose ofendido cada vez que se comenta alguno de sus dislates verbales. Viene a colación por un comentario que aparece en una fan page que se adjudica al edil, a su llegada al aeropuerto de la ciudad de México, camino hacia Madrid, España, en donde “promocionará” al municipio en la Feria Internacional Turística. Con una imagen sobre el ala del avión descendiendo en la pista, Estrada Ferreiro postea: “Hemos aterrizado en el aeropuerto de la CDMX y hay muchos baches, pero le pedí que le sacara la vuelta a los baches, y aterrizó perfectamente. Eso es todo JEF”. El comentario suena a burla a los culiacanenses ante el constante reclamo que se le hace por el desastroso estado de las calles de la ciudad y que le llevó a exclamar su frase celebre, “váyase por donde no hay baches, y verá que no hay baches”. El que se ríe, se lleva, y el que se lleva, se aguanta.

Candil de la calle. Como si en Ahome no hubiera a quien ayudar, el alcalde de Ahome, Guillermo "Billy" Chapman, se fue a las comunidades de Sinaloa municipio a repartir despensas y cobijas a sus habitantes. Cobijado con las siglas de la organización Verdadera Integración Ciudadana (VIC), que se la adjudican de puro parapeto, porque ese grupo está desintegrado. Chapman pretende crearse una imagen falsa de altruismo humano. Muchos dicen que en realidad lo que el alcalde ahomenses está haciendo es lucrar políticamente con la necesidad de las personas. En ese sentido, con esa acción fortalece la hipótesis de que está trabajando para su proyecto de meterse a la lucha por la gubernatura de Sinaloa en el 2021, algo que algunos consideran una broma. Pero no lo es. Sin embargo, el efecto que tuvo es el mismo de cuando fue a El Fuerte y Choix a lo mismo en los primeros meses de alcalde: recibió más negativos, no tanto por la labor, sino por su verdadero fondo, el político. Y así como en esa ocasión, ahora le recetan el mismo dicho: candil de la calle y oscuridad en la casa.

La víbora chillando. A estas horas, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, ya debe estar en Madrid, España, donde asistirá a la Feria Internacional Turística; pero en el puerto dejó una polémica al cambiar de fecha la realización de la Semana de la Moto. El evento que convoca cada año a miles de turistas de toda la República se realiza desde hace más de 20 años la Semana de Pascua. Ahora el munícipe anunció que se hará en marzo, para que genere afluencia en un periodo bajo de turismo. A esto se opone el Motoclub Mazatlán, uno de los organizadores, pues demanda que se respete el acuerdo de que, si hay un cambio de fechas, el evento se debe realizar en el primer puente laboral de mayo.

Apoyos. Los que se fueron a dar un baño de pueblo el pasado sábado, después de haber participado en una conferencia de prensa juntos, fueron los diputados locales Mónica López Hernández y Sergio Jacobo Gutiérrez. Entre las actividades de su agenda, la diputada guasavense realizó una gira de gestión social por la sindicatura de Nío, adonde llevó apoyos para mejorar un poco, así lo dijo, las condiciones de viviendas de las familias de esa zona. Siendo realistas, se han quedado cortos viendo que la necesidad es mucha y que políticamente ha habido varios momentos de revuelo que no han aprovechado, con miras al 2021.

Un abonito. Luego de que los textileros en Sinaloa se manifestaran y exigieran el pago de la deuda de los uniformes escolares que fueron entregados a estudiantes de los niveles básicos, el secretario de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado, se comprometió a pagar las cuentas, e incluso dijo que podrían liquidar en los próximos años los 65 mdp que adeudan. Sin embargo, los textileros recibieron en la semana pasada un pequeño abono de 15 mdp, quedando un adeudo de 40 mdp, y sin fecha de cuándo llegue la liquidación, lo que consideraron como una burla debido a que este no había sido el compromiso.