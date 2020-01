Trabas. La gratuidad en los servicios de salud pública en Culiacán sigue teniendo trabas burocráticas, porque quienes acuden a los centros de salud y hospitales están obligados a presentar una constancia de no vigencia del IMSS y del Issste, las cuales tienen que solicitar en las delegaciones de ambas instituciones federales; lo cual, en una emergencia de salud es un trámite sumamente engorroso. Y más cuando el Gobierno federal ha promovido que con el Insabi únicamente se necesita presentar la credencial de elector y la CURP para recibir atención gratuita, pero como todavía no opera en la entidad, porque se deben firmar convenios y cumplir una serie de requisitos, el Gobierno del Estado ha garantizado la gratuidad, pero con estas trabas burocráticas.

Que alguien le explique. Una vez más se voló la barda el alcalde de Ahome, Billy Chapman. Dice que su gobierno retirará su apoyo económico a la Cruz Roja de Ahome porque él no apoya —según él— actos de corrupción, al declarar que el nuevo delegado estatal de la benemérita institución está presuntamente bajo investigación cuando era funcionario en Ahome. Los ahomenses se preguntan ¿cómo se le llama a eso que Chapman hace al llevar a otros municipios ayudas con dinero del pueblo de Ahome, que no es suyo?, ¿o gastar gasolina y comida para llevar a sus funcionarios a Sinaloa de Leyva, El Fuerte y Choix? ¿O poner a funcionarios que por malos manejos los ha tenido que retirar por presión ciudadana? ¿Sabrá que quien está bajo investigación por el asunto de las ambulancias e inhabilitado electoralmente por demandas en el Tribunal Electoral es él? Que alguien le explique que Cruz Roja es otra cosa.

Conectividad. Uno de los grandes frenos del desarrollo turístico de Mazatlán ha sido la falta de conexiones aéreas. Es muy difícil y se invierte millones de pesos en conseguir nuevos vuelos entre Mazatlán y las ciudades de Canadá y los Estados Unidos. Ahora, ¿se imaginan un vuelo directo a los Emiratos Árabes? Pues bien, ese es el reto que lleva el alcalde porteño, Luis Guillermo Benítez Torres, a España donde ya está participando en la Feria Internacional Turística.

Empleitados. Los que siguen dirimiendo diferencias en público son la exrregidora Adriana Valenzuela y el dirigente del PRI en Guasave, Felipe Camacho Flores, luego de que este señalara que de decidirlo así la dirigencia estatal, el municipio entraría al proceso de renovación de la directiva municipal y además hacerle un llamado a su excompañera regidora para que se sume a trabajar con el tricolor, agregando que dicho proceso les serviría para liberarse de gente oportunista. «Respecto a sumarme a trabajar, lo he venido haciendo en los últimos procesos, pero soy respetuosa de las responsabilidades que cada quien tiene dentro del partido. Cuando he tenido responsabilidades las he sacado adelante con mucho compromiso, para rematar que en el tricolor no debe haber militantes de segunda ni de primera», posteó ayer la abogada en clara alusión a lo señalado por Camacho Flores.

Levantando polvareda. Para los lares de Guamúchil, el encuentro que mantuvo el político y exsenador Aarón Irízar López con el senador por Sinaloa Mario Zamora ha levantado una polvareda entre los aspirantes a los diferentes espacios de las candidaturas para el 2021. El desayuno que convocó a un promedio de 350 personas líderes del priismo local puso en relieve la necesidad de mostrarse y moverse. Aun cuando en esencia solo se habló de la situación financiera del país y las alternativas de cambio que se han venido dando, preguntas que fueron respondidas por el senador sin duda lo ponen en la jugada, y Aarón Irízar no se pierda, al contrario resalta de nuevo en el radar.