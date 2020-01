Matrimonios. El bloque que se opone a los matrimonios igualitarios en Sinaloa cierra filas y no se deja presionar por los activistas de la comunidad LGBT, que insiste en que se reforme el Código Civil del Estado de Sinaloa para permitir la unión entre personas del mismo sexo. Luce muy complicado que algún legislador cambie de opinión, con todo y el mandato judicial, el cual fue impugnado, y se está en espera de que se resuelva. Los grupos del PRI y PAN, así como algunos morenistas, han reafirmado su voto en contra del matrimonio igualitario.

Resentidos. Dolidos porque los productores del Valle del Carrizo y de El Fuerte los rebasaron, los funcionarios del Gobierno estatal quieren curarse en salud. El secretario de Agricultura estatal, Manuel Tarriba, señaló que el problema de la falta de pago a sus cosechas por parte de la empresa Multigranos no es del estado, sino que es un asunto mercantil entre particulares. Y que a los productores siempre se les ha apoyado. Su postura es discutible, pero el punto es que Tarriba; el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; el subsecretario de Gobierno, Joel Bouciéguez, entre otros, se comprometieron a intervenir para resolver el problema; lo que los productores vieron es que los trajeron vueltas y vueltas, y no vieron resultados. Es más, el dueño de la empresa, Carlos Ramírez, se burló de ellos. En realidad, lo que les molesta a Gómez Flores, Bouciéguez, Tarriba y otros es que los productores pidieron la intervención del coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes Salas, quien ya tomó cartas en el asunto ante la incapacidad del estado.

Viajero. Vaya sorpresa la que dio el alcalde de Escuinapa a sus conciudadanos cuando se reportó su presencia en Madrid, España, donde se realiza la Feria Turística Internacional (Fitur 2020). El munícipe no avisó al cabildo de su salida, y fueron muchos los sorprendidos cuando apareció en las fotos que sobre la visita a España público el Ayuntamiento de Mazatlán. Ahí en las fotos, detrás del alcalde porteño, Luis Guillermo Benítez Torres, y su nutrida comitiva aparecía Emmett Soto Grave disfrutando de la actuación de la Banda El Recodo al interior de la embajada de México. Apenas ayer, el Ayuntamiento de Escuinapa publicó un informe sobre las actividades que el presidente municipal hace en el Viejo Mundo para que los europeos vengan a conocer las bondades de ese terruño. Ahí se le ve compartiendo camarones.

Se alborota. El que dejó en claro sus aspiraciones para el próximo proceso electoral en el 2021, y le hace «ojitos» a la gubernatura de Sinaloa, fue el senador Mario Zamora. Y le gusta seguir los ejemplos que han tenido éxito, ya que si revisan la anterior elección al Gobierno estatal, dijo que nadie veía y hablaba en ese tiempo de Quirino Ordaz, actual mandatario de Sinaloa. En su intervención, parafraseando a su abuela, dijo: para qué andar con prisas, «no por mucho madrugar amanece más temprano», y cree que sí se hace el trabajo, y se hace bien; y si no hay una hoja de vida que no se forma en una semana ni en un mes o un año, una hoja de vida que habla de toda su trayectoria, que al final es la que estará puesta en la mesa para que los sinaloenses decidan. El priista dijo que, de buscar la candidatura para el proceso de 2021, pudiera ir por otra alternativa; y no solo él, sino varios.

Aprovecha la recta. Si no hubo cambios de última hora, hoy la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, y un grupo de regidores partirán rumbo a Mission, Texas, para estar presente en la Feria de los Cítricos 2020, esto en atención a una invitación que se les hizo. Se comenta que entre estos regidores va Neyma García Gerardo, representante del Partido Verde Ecologista en Cabildo, quien, sin duda, aprovechó la recta para tener un viaje seguro de placer, porque, de negocios, muchos lo dudan, y no es para menos, ya que a la regidora no se le conoce la voz ni es productiva en las sesiones de cabildo, mucho menos hasta hoy ha propuesto cosas que beneficien a la ciudadanía, solo levanta la mano para aprobar lo que la alcaldesa dice. Pero bueno, a nadie le caen mal unas vacaciones con algunos gastos pagados por las arcas del Ayuntamiento.