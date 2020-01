Comparecencias. Además del desinterés que ha mostrado la mayoría de los diputados locales en las comparecencias de secretarios del Gobierno del Estado, por la glosa del tercer Informe de Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, ahora se han reagendado dos de ellas. Primero fue Efrén Encinas Torres, secretario de Salud, quien solicitó mover su comparecencia del miércoles 29 al viernes 31 de enero; y ayer se informó en la sesión ordinaria que, por cuestiones de agenda, la comparecencia del secretaría de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, y del director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, que estaba agendada el lunes 27 de enero, fue suspendida hasta nuevo aviso. En las primeras comparecencias han carecido de interés y fuertes cuestionamientos de los legisladores, que prácticamente han avalado el Informe del gobernador.

Llamado a misa. Dicen que el punto de acuerdo que aprobó el Congreso del Estado para destituir a la rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México, María Guadalupe Ibarra Ceceña, es como los llamados a misa. Por adelantado se da que el Consejo Universitario lo va a desechar, no va a destituir a Ibarra Ceceña porque simple y sencillamente esta tiene el control. Y los diputados no tienen mayores facultades para el cese de la rectora. En realidad, el acuerdo es un bandazo y refleja la calidad de diputados locales que tienen los sinaloenses. Cuando los legisladores tuvieron la oportunidad de que Ibarra Ceceña no siguiera como rectora, no lo hicieron: en la reciente reforma de la nueva ley orgánica en el proceso para cambiar de Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa y regresar a la Universidad Autónoma Indígena de México dejaron un transitorio que permitió a Ibarra Ceceña seguir como rectora. Y ahora los diputados salen con su destitución. Qué incongruencia.

Codeándose con la realeza. Para quienes han desestimado el trabajo que por España realiza el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, en favor del proyecto Rivera Mazatlán, el munícipe ayer dio la sorpresa al publicar una plática directa que tuvo con, nada más y nada menos, que la reina Letizia de España. La monarca estuvo charlando muy de cerca con el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, por lo que es claro que las reuniones que realiza la comitiva de Sinaloa no son tan de bajo perfil, como se les había criticado.

Premio de consolación. Aunque ha trascendido que el pleito que tuvo el ahora exdirector de Ecología de Guasave, Felipe Ruiz Moreno, con algunos compañeros de Administración, estuvo color de hormiga, al parecer esto no afecta en la buena relación que ha tenido durante varios años este personaje con la alcaldesa Aurelia Leal López, al menos esto denota el hecho de que la mandataria haya anunciado que Ruiz Moreno será reinstalado en otro cargo. Si bien la alcaldesa no quiso entrar en detalles y prefirió guardarse el dato respecto al sitio en que dicho exfuncionario será instalado, lo cierto es que dejó en claro que no se tratará de una Dirección, por lo que se sabe que no tendrá gente a su cargo.

Nuevo giro. Ante el nulo interés de parte de las autoridades educativas por resolver el caso del director destituido, Rafael Gastélum Román, de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez en el municipio de Salvador Alvarado, el docente afectado interpuso el día de ayer, a las 11:00 horas, una demanda contra Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública del Estado de Sinaloa, así como contra la supervisora Domitila Sandoval Osuna por el delito de abuso de autoridad y tráfico de influencias, según dio a conocer. Gastélum Román aseguró que las acciones en contra de él no son sino una persecución política por tener una opinión diferente a la de los integrantes del SNTE 53.