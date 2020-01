Tercer Piso

Triste realidad. A solo unas horas de la comparecencia de Araceli Tirado, titular del Ismujeres, fue asesinada otra mujer en el estado. Lo cierto es que ni los pronunciamientos de los diputados, ni que en Sinaloa el feminicidio se castiga hasta con 50 años de prisión está deteniendo estos crímenes. Todo tiene que ver con la impunidad en Sinaloa. Son muy pocos los feminicidas que terminan con una sentencia, y ese mensaje es lo que se está mandando a la sociedad. Urge que el fiscal Juan José Ríos Estavillo trabaje más en este tema y mande el mensaje de que quien agreda a una mujer en el estado será perseguido y castigado, pero esto parece estar muy lejos de la realidad.

Sin resultados. Quienes plantean que son de placer los viajes por días del alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, a la Ciudad de México, como que no se equivocan. O cuando menos no tienen mayor beneficio para los ahomenses. Eso se volvió a confirmar con su nueva estadía en la capital de la República casi la semana completa, sin que trajera algo sustantivo. A lo más que llegó a supuestamente conseguir es que venga una profesionista a filmar un cortometraje sobre los atractivos de Ahome, lo que él se comprometió a apoyar económicamente. O sea, su viaje le cuesta a los ahomenses y, de paso, compromete recursos a particulares. Dicen que el resultado no es el que los ahomenses esperan, como no lo han sido los múltiples viajes que lleva a la Ciudad de México durante su mandato, lo que mantiene a Ahome en el atraso.

Presencia. Al realizarse la comparecencia de la directora del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Aracely Tirado Gálvez, no podría faltar la directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Guasave, Georgina Burciaga Armenta, y la duda que salta es qué reporte va y hace en la dependencia estatal que revele que se está dando resultados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas de la región. El pasado sábado, que se celebró el llamado Día Naranja, fecha establecida para promover acciones en contra de la violencia, se procedió con la instalación de medidores de violencia que, sin duda alguna, son útiles; mas no ayudan en mucho a las féminas que se encuentran viviendo una situación de este tipo, pues a diario el reporte policial es de al menos una mujer agredida, y es cuando se debe cuestionar ¿qué se está haciendo para frenar este grave problema?

¿Qué presume Soto Grave? Al alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, lo esperan sus críticos para que explique las razones por las cuales se fue de viaje a España a promover, sin anuncio alguno, el municipio a España. Al presidente municipal ya le han criticado que ande por Madrid ofreciendo atractivos como Teacapán, cuando ni siquiera está bien conectado y la carretera está deteriorada. Habrá que ver qué responde Soto Grave, pues en su municipio el Gobierno federal también tiene casi en el abandono el megaproyecto Teacapán-Playa Espíritu, que alguna vez fue el gran proyecto de la Administración panista que encabezó Felipe Calderón.

A la dirigencia. Al cumplirse el segundo periodo al frente de la Canaco del Évora, periodo en que ya no se permite la reelección, según marcan los estatutos de la Cámara Nacional de Comercio, la actual presidenta, Elena Beltrán Villarreal, se prepara para hacer entrega de la presidencia a Miguel Antonio Castro Vázquez, puesto que, al no registrarse ningún aspirante más a la presidencia de la Canaco del Évora, lo designan como el virtual presidente. Por lo que su labor al frente de los comerciantes es llegar a fortalecer y formar un grupo unido y participativo, recobrar la confianza y que de nueva cuenta se tenga en este organismo el respaldo a las acciones como empresarios locales, debido a que ya en los últimos años el respaldo que había forjado Elena en sus primeros meses al frente de los comerciantes se esfumó, tanto que, evento que organizaba, solo la acompañaban algunos cuantos y algunos empleados, pero su falta de liderazgo se vio reflejada de manera muy clara porque ya no había presencia de comerciantes.