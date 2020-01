Contradicciones. Todo parece indicar que algo se oculta en el caso Sanalona. La primera versión del secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, es que tienen a dos personas detenidas que fueron puestas a disposición de los agentes del Ministerio Público. Por otra parte, el fiscal Juan José Ríos Estavillo dijo no haber recibido en ninguna instancia del Ministerio Público a estas personas que fueron supuestamente arrestadas. Por lo que a este tema deberá entrarle el gobernador Quirino Ordaz Coppel e instruir que se esclarezca la investigación, ya que no solo basta con manifestar la solidaridad de ambos funcionarios con las familias de las víctimas, porque deben informar con precisión y de manera oportuna qué fue lo que sucedió con estas dos personas que presumen haber detenido. Con estos dos asesinatos de mujeres ya suman siete en lo que va del año.

El riesgo. Como una bomba cayó en los sectores de la sociedad de Ahome la posibilidad de que la planta de fertilizantes proyectada en Topolobampo se vaya a los Estados Unidos por las múltiples trabas que se han puesto para su operación. Se habla de que la oposición de un reducido grupo de líderes y la tardanza en la resolución de los juicios legales que han interpuesto parece que van a dejar más daño que beneficio, porque la multimillonaria inversión va a volar para otra parte. Dicen que ya los empresarios de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) han demostrado que la causa de la oposición no tiene razón de ser, ya que en igual de que la planta vaya a contaminar, lo que van a hacer es rescatar la bahía de Ohuira. De no darse una reconsideración, los cientos de empleos que generaría la planta no se concretarían, por lo que el atraso económico para las familias persistiría. Además, no se darían los beneficios para los productores en el precio del insumo. El director de GPO, Arturo Moya, ya la cantó, pues.

Tristeza. Mucha decepción prevalece en el sector pesquero por el desempeño de Raúl Elenes al frente de la Conapesca. Primero se pensó que el nombramiento de un mazatleco atraería por fin la atención a temas añejos que, lejos de solucionarse, han ido creciendo. Nada cambió: por el contrario. La visión social de la nueva Administración se ha traducido solo en recortes de apoyos para la pesca en Sinaloa. No hay apoyos para el programa de empleo temporal. No hubo apoyos oportunos para la compra de combustible, y ahora se anuncia la muy posible desaparición del Programa de Inspección y Normatividad. Y luego está el ostracismo de Elenes, que dificulta las reuniones y la propuesta de nuevos proyectos.

Por fin. En los próximos días se espera que en Guasave por fin pueda darse el banderazo de inicio de construcción del nuevo Centro de Justicia Penal que atienda los municipios de Guasave y Sinaloa, y al que posiblemente asistiría el gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel. Lo que parecía un sueño guajiro, pues cada vez se veía más lejos esta posibilidad, parece que al fin se hará realidad, siendo los colegios de abogados los más interesados en esta intención. De ser así, el gobernador estaría cumpliendo casi antes de irse con un compromiso que hizo en campaña, y del que, a como se ha dejado ver, no se vio su mano directamente para acelerar el proceso de construcción. Ya se sabrá muy pronto quién se cuelga la medalla.

Aclarando. Luego de que levantara vuelo en el municipio de Angostura la información de que supuestamente el Sistema de Administración Tributaria (SAT) bloquearía las cuentas del municipio, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez se puso a trabajar y a analizar por qué se había soltado este rumor que estaba levantando ámpula, pues se dijo que el municipio mantenía una deuda de aproximadamente 25 millones de pesos, por lo que buscó tener un encuentro con el personal del SAT, quien confirmó que no se bloqueará la cuenta debido que es una deuda que prevalece del 2016, y hasta ahora salió a la luz pública. Sin embargo, deberá dar la cara por lo que se hizo en el pasado de manera incorrecta.