De mal en peor. Una verdadera cacería trae la Administración de Jesús Estrada Ferreiro contra los vendedores ambulantes. Solo porque algunos se negaron a pagar el aumento que representaba el doble de la cuota del piso, ya ha mandado inspectores a que vayan a investigar cómo viven, como si fueran criminales, dijeron algunos afectados. Esto porque esta Administración tiene la idea errónea de que los vendedores son ricos, y por esa razón se determinó aumentarles el cobro. Lo cierto que la actitud acosadora y recaudatoria de esta Administración ya está causando muchas molestias en la población, y, de seguir así, van a despertar al tigre. El que se lleva, se aguanta. Ojalá que recuerden esto.

Aspiraciones. La manifestación del senador priista Mario Zamora Gastélum de que quiere ser gobernador de Sinaloa provocó diversas reacciones entre los priistas y no priistas de Ahome. Aunque eso no es nuevo, porque Zamora Gastélum siempre ha sido sincero en ese tema. Sin embargo, algunos opinan que su autodestape es inapropiado en virtud de que no son los tiempos, y solo provoca la agitación política en Sinaloa de manera prematura. Muchos dicen que el senador transparenta sus aspiraciones por el hecho de que algunos ya trabajan en forma abierta para posicionarse. Además, otros ya han dado el albazo, como el secretario de Pesca, Sergio Torres, y no ha pasado nada. Lo único fue que las autoridades electorales hicieron un llamado a no adelantar los tiempos, y que el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, hiciera otro en ese mismo sentido, y les pidió a los aspirantes que le hagan saber sus aspiraciones de manera formal. Como se ve, unos optaron por hacerlo de manera abierta.

Ostracismo. En Mazatlán, el vicefiscal de Justicia en la zona sur, José Francisco López Leal, sigue dando mucho de qué hablar, pero no por los resultados de su desempeño, sino por su ostracismo. El funcionario se ha negado de manera sistemática a tener contacto alguno con medios de comunicación, representantes de sectores y funcionarios de Gobierno. Los integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública están por enviar un extrañamiento a la Fiscalía General de Justicia por el proceder del funcionario, a quien no se le conoce ni la cara ni responde a invitación o exhorto alguno.

El proceso. La tarea que ha tomado como suya el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez en Salvador Alvarado al llevar a un proceso de consulta a las bases del priismo para la elección será, sin duda, un digno ejemplo en todo el estado de Sinaloa, luego de que se presentara esta intención en cada uno de los municipios, y fuera solo Salvador Alvarado quien se pusiera en disposición para llevar este proceso democrático y empezar a medir. Y aunque se asegura que las condiciones están para que sea ordenado y que no generaría fracturas al interior del PRI, se deberá apostar a la educación política y al respeto de la decisión de la base para que ello sirva de ejemplo y rescatar la democracia política al interior del partido.

Encuentro. ¿A qué iría Jesús Valdés a Guasave? Cuentan que, ayer, el dirigente estatal del PRI se reunió en conocido y privado club social con representantes de los colegios de abogados, donde pasaron horas dialogando temas de interés, pero al cual no tuvieron acceso los medios ni nadie más que fuera ajeno al grupo de litigantes. Trascendió que en la agenda de temas estuvieron el de la próxima construcción del Centro de Justicia Penal y de las reformas que se tienen que hacer al sistema judicial, cosa que resulta raro, pues, hasta donde se ha visto, ningún diputado local del PRI ha hecho algún pronunciamiento sobre este tema en el Congreso. El tema de la retención de recursos federales para aplicarlos en el tema de seguridad fue otro de los puntos, y habría que ver si se llevó algún planteamiento directo de los abogados.