Mal parado. Muy mal ante la opinión pública está quedando el secretario de Seguridad Pública estatal Cristóbal Castañeda Camarillo al no aclarar qué fue lo que realmente sucedió con los dos detenidos en el presunto enfrentamiento de Sanalona, en donde murieron dos mujeres y fueron detenidos un hombre y una mujer. Se tiene conocimiento de que los detenidos fueron remitidos a Barandilla, pero se desconoce cómo y por qué fueron dejados en libertad. Son muchos los sectores que están inconformes con el trabajo de Castañeda Camarillo desde lo ocurrido el 17 de octubre del año pasado. A pesar de este hecho, bajo el mando del secretario estatal se siguen cometiendo muchos errores; mientras que al interior de la Secretaría hay personal que se queja por el trato del funcionario.

Para Ripley. En cuanto al alcalde de Ahome, Guillermo Billy Chapman, logró que le aprobaran ayer en sesión de cabildo la compra de un terreno de la empresa COCI a cambio de la deuda de 15 millones de pesos que la constructora debe de impuesto predial urbano, y las críticas no se hicieron esperar. Resulta que no quiere dar apoyo a Cruz Roja de Topolobampo, pero sí comprará un terreno en un cerro que no vale ese dineral; pero eso sí, frente al cerro de San Carlos, en el mero malecón. Esos que no creen en nada luego dijeron que harán negocio, que el terreno no tiene tanto valor. Cuestionaron sobre el destino que le van a dar al terreno, que es hacer eventos culturales. Al tiempo. Además, algunos dicen que eso lo hace para jactarse de que recauda mucho del impuesto predial, mucho más que en las pasadas Administraciones, lo que no es tan real.

Con reservas. Los trabajos que realiza el diputado local Édgar González Zataráin por la organización del sector pesquero en Escuinapa no han causado buena impresión a todos. Hay quienes ven en la creación de la nueva federación de cooperativas pesqueras, llamada Puerta de México Libre, un intento del legislador por dividir al sector ribereño de esa zona para crear nuevos cotos de poder y fomentar el protagonismo de algunos líderes. Al menos así lo ha declarado públicamente Jorge García Santos, presidente de la federación de Cooperativas Pesqueras del Sur de Sinaloa, quien tuvo algunas diferencias con los integrantes de la nueva federación, quienes dimitieron y crearon la nueva organización con asesoría de González Zataráin.

Muy directa. Hablando de la alcaldesa de Guasave, ayer habló del tema de la alerta de género, donde aseguró que su municipio es un referente debido a que la mayoría de las mujeres que son agredidas están denunciando. Sin embargo, Aurelia Leal no dejó pasar la oportunidad para mandarle a decir a Reyna Araceli Tirado Gálvez que no politice el tema, porque es muy delicado. «En este caso, creo que no solo se le debe de echar la culpa a los Gobiernos, se le debe echar la culpa a la titular estatal y a los Gobiernos estatales. Nosotros somos responsables, es cierto, pero tiene que haber una coordinación total», declaró. También dijo que se deben poner a trabajar como debe ser, porque cuando ella era representante de una asociación civil de mujeres, batallaban para localizarla; por ende, este es tiempo de no de echar culpas, sino de ponerse a trabajar.

De frente. Con todo salió la regidora Luz Zita Vizcarra Burvoa durante la sesión de cabildo celebrada ayer en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado contra el actuar de la directora de Turismo, Herandy Castro Montoya, a quien señaló de no atender a las personas que cada fin de semana visitan la emblemática avenida Ferrocarril. Se sabe que Herandy Castro anunció el año pasado vacantes en su área por medio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que de igual forma serían un buen apoyo para llevar a cabo este tipo de trabajos y brindar la mejor atención al turismo en el municipio.