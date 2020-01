No, gracias. Sigue la mayoría de los municipios sin aceptar la ayuda del Sates para el cobro de los impuestos. El director de esta dependencia ha resaltado los beneficios que tiene que el Gobierno estatal apoye a los municipios, porque no les cobraría nada y cuenta con el personal para hacerlo. Gabriel García Coppel está muy interesado en que los municipios recauden más, porque con esto el estado saldría ganando y podría tener mayores recursos federales. Por desconocimiento, algunos alcaldes, como el de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, han decidido contratar a despachos contables que cobran una buena suma de dinero a los contribuyentes por notificarles el adeudo, cuando con el Sates a los contribuyentes tampoco les costarían las notificaciones. Esto deja la duda sobre por qué contratar un despacho contable, cuando el cobro se puede hacer gratis.

Sin efecto. Los llamados al no acelere que ha hecho el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, a quienes aspiran a alguna candidatura por ese partido en el 2021, no le han resultado. Es más, parece que han tenido efecto contrario, porque los aludidos están en abierto activismo para su posicionamiento. Primero fue en Culiacán, y luego en Ahome, donde Valdés planteó que no son los tiempos para hacer campaña, que en todo caso, si tenían algún interés, que se lo hicieran ver al partido. Eso fue en el marco en que el secretario de Pesca, Sergio Torres, mostró abiertamente sus aspiraciones por la gubernatura. Se habla de que, tras el jalón de orejas del líder, el priista sigue en las mismas, por lo que el senador Mario Zamora Gastélum no se quedó atrás. Otros que aspiran a las alcaldías están por el mismo estilo. Por ejemplo, en Ahome, el que anda muy movido es el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en el Estado de Sinaloa, Bernardino Antelo Esper; al igual que el subsecretario de Planeación de la Sedeso, Marco Antonio Osuna Moreno. Al madruguete, pues.

Cuidado. Alguien le debería decir al titular del Instituto de la Vivienda en Sinaloa, Salvador Reynosa, que se está arriesgando a una acusación de proselitismo adelantado. Esto porque para difundir la información de su trabajo utiliza su cuenta personal del Facebook, donde tiene como fotografía de portada una imagen suya con su familia y un logotipo del PAN «palomeado». Cualquiera podría interpretar eso como promoción del voto a favor de Acción Nacional. En su calidad de funcionario estatal, eso está mal.

A iniciativa. La mañana de ayer, el diputado José Manuel «Chenel» Valenzuela llegó al Congreso del Estado con una carpeta bajo el brazo, en donde presentó la iniciativa de reformas a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en donde se busca que los nombramientos o contratos por tiempo definido respecto del personal de confianza de los Ayuntamientos surtan efecto legal durante el periodo constitucional que corresponda; es decir, que no obligará a los nuevos Gobiernos a contratar por la siguiente Administración entrante, y que al presentar el presupuesto del último año del ejercicio constitucional se contemplen los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la ley, al dar de baja a los trabajadores de confianza. Iniciativa que, sin duda, brindará a los municipios la libertad de dar de baja a los trabajadores una vez que cumplan con los contratos.