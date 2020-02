Tercer Piso

Si no sabe el alcalde, entonces ¿quién? Que no sabía lo que había ocurrido durante las balaceras que se registraron para el sector Arboledas ni en Las Quintas durante la madrugada y la mañana de ayer, contestó a reporteros el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, mientras se abría paso entre la gente y a los comunicadores les daba la espalda; pero eso sí, se paraba para tomarse selfies sonriente con las personas que acudían al festejo de la virgen de Quilá. No es extraño que el alcalde no conteste cuestionamientos sobre violencia porque no le gusta hablar de eso, a él lo que le gusta son las selfies. En el tema de las balaceras, hay que tratar dos puntos: si su secretario de Seguridad, Óscar Guinto Marmolejo, no le hace llegar estos reportes detallados, está muy mal; pero si el alcalde los conoce y los pretende esconder a la población, está peor y queda muy mal. Alcalde, callar ante hechos violentos lo único que genera es malestar en la población y hace que se incremente la percepción de que las autoridades bajo su mando no están haciendo nada para proteger a la ciudadanía. ¿Acaso su intención es que sus agentes queden mal?

Intriga. Cierto o falso, la acusación de que el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, hizo de que el secretario general de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, es el abogado del empresario Carlos Ramírez, dueño de la empresa Multigranos, cayó como un baldazo de agua fría entre los productores del valle de El Carrizo. Algunos ya sacaron cuentas de la causa por la cual solo perdieron tiempo en las negociaciones con él para la solución del problema. Con intriga o no, lo dicho por Polo Palafox le metió desconfianza a los productores, que optaron por atrincherarse en el camino de acceso a las bodegas de la empresa en Estación Francisco, en donde está almacenada la producción de trigo que entregaron hace nueve meses y no se le ha pagado. Fortificaron el acceso para que no entre nadie para sacar el grano, como existe la amenaza. Además, ya se dieron cuenta de que el coordinador de Programas Federales Integrales en Sinaloa, José Jaime Montes, está como Gómez Flores y el subsecretario de Gobierno, Joel Bouciéguez: no resuelve nada.

Derechos. Más de 150 familias desplazadas por la violencia de la zona serrana de Concordia han empezado un movimiento para exigir al Gobierno no solo que los reconozca como un sector de su responsabilidad, sino que actúe de manera inmediata para la atención de sus problemas. Hace una semana, los inconformes, convocados por el Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), realizaron una marcha de protesta en la cabecera municipal para visibilizarse ante un Gobierno que niega el problema de la violencia, y este fin de semana entregaron al alcalde, el priista Felipe Garzón, un listado de familias que demandan, ante todo, terrenos para levantar sus nuevos hogares, pues regresar a sus pueblos es un sentencia de muerte. La consigna ahora es vigilar que el munícipe atienda esta demanda.

¿Qué intención? Que alguien del Gobierno municipal explique cuáles son las funciones específicas del Consejo Ciudadano de Guasave y si recientemente fue creado, pues no se tienen datos específicos de que ya hubiera existido. El pasado 31 de enero, la alcaldesa Aurelia Leal López; el secretario Gerardo Peñuelas, y el director de Obras Públicas, Mauricio López Parra, se reunieron con Juan Luis de Anda Mata, a quien dieron el nombramiento de coordinador honorífico de dicho Consejo, que, a decir de las autoridades, es un organismo social y autónomo que servirá de enlace entre la comunidad y el Gobierno. Este organismo podría ser similar a otros como el de Causa Común Guasave, que un tiempo representó el empresario Fausto Pérez, y posteriormente entregó la estafeta a René Jovany López Carranza, aunque este consejo ciudadano sería impulsado por esta Administración, como el otro lo fue por Diana Armenta. Por cierto, a Juan de Anda no se le había visto en política desde que fue síndico procurador en la nada bien librada Administración de Armando Leyson Castro.

Esperando. Así fue como se quedó un grupo de maestros que acudió a la XIV Copa de Beisbol Secretario General, el cual se realizó durante el fin de semana en el estadio Guamúchil Viejo, y en donde los alto mandos del SNTE 53 se encontraban como invitados especiales. Y los maestros, como dice el dicho, fueron al baile y a vender las cañas, porque, aparte de acudir a los juegos, buscaron un acercamiento con el secretario general Fernando Sandoval; el secretario de Asuntos Laborales de Educación Básica del CEN del SNTE, Silvino Zavala Araujo; y el guía y fundador del grupo de Encima, Daniel Amador Gaxiola. Primero les dijeron que terminando el acto, que se realizó en el transcurso de la mañana, los atenderían; luego que no se desesperaran, que durante la comida; llegó esta, y ya no estaban para atender a los maestros.