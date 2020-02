Pendientes. El Congreso del Estado ha entrado en receso, y los diputados locales dejaron muchos pendientes por aprobar, por lo que podrían convocar a un periodo extraordinario de sesiones dentro de los siguientes dos meses, para someter a votación algunos dictámenes que ya están listos, entre ellos, la reformas a la Auditoría Superior del Estado, al sistema de pensiones que empuja el Stase y la Ley de Obras Públicas. A pesar de que existe una presión fuerte y visible para que sean aprobados estos dictámenes, hay otras fuerzas ocultas que han impedido que estos avancen y sean sometidos a votación. En el Palacio Legislativo trascendió que todo eso viene desde el tercer piso del Palacio de Gobierno.

#YoSoySUTERM. Los que ya no hallan a qué santo encomendarse por las actitudes que está tomando José Domingo Vázquez Márquez, coordinador regional de Plantas Noroeste de CFE, cuyo nombramiento recibió del CEN del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), no de la base, son los trabajadores sindicalizados de esta organización sindical. Resulta que el secretario general del SUTERM, Mario Ernesto González Núñez, les mandó oficio para que presenten propuestas para la próxima revisión integral del contrato colectivo de trabajo, y como nadie está de acuerdo con los cambios que se dieron en la Cláusula 69 del CCT, que los afecta principalmente en el tema de jubilaciones, han empezado a manifestarse, como lo hizo recientemente la sección 22 en el puerto de Topolobampo, pero resulta que los mismos sindicalizados ventanearon a quien ahora aspira a la alcaldía de Ahome, porque el propio Mingo Vázquez les mandó un oficio y lo traen por todas las redes sociales en las que les prohíbe manifestarse. Así, los sindicalizados y las diferentes secciones del SUTERM ya saben que no pueden contar con él en la revisión del CCT, pero dicen que ya los necesitará en las urnas. Ahí nomás.

¿Futureando? Si no es campaña la que hace la titular del Instituto Sinaloense de la Pesca, Maribel Chollet Morán, parece. Esto porque, en cada reunión con pescadores, la funcionaria acusa a la Conapesca de haber abandonado al sector, y advierte que los recortes a los programas de apoyo están haciendo desaparecer la actividad. El ímpetu de la exdiputada federal nos hace recordar los días en los que buscaba el voto de los sectores para lograr una reelección, que nunca se dio. ¿Será que ya se ve en las campañas del 2021?

Lo mismo de siempre. Cada temporada de lluvias y cada vez que sucede una precipitación atípica, como la de los últimos días, los guasavenses se vuelven a preguntar qué ha pasado con tantos anuncios que hacen las autoridades del municipio donde aseguran que ya se van a realizar proyectos para la ejecución de obras de drenaje pluvial. Ni se diga también cuántas promesas de campaña han hecho los políticos asegurando que van a atender estas necesidades tan apremiantes que tiene el municipio, sobre todo algunas colonias de la ciudad. Pareciera que les resulta más fácil estar comprando equipo para el bombeo de agua y pipas con las cuales hacer desfogues de agua en los sectores donde el agua casi se mete hasta los domicilios.

Con desinterés. Aun cuando se consideraba que la tajada de la presidencia del Comité Municipal del PRI en Salvador Alvarado iba a ser una de las más codiciadas, se ha vuelto hasta despreciada, porque el interés ha sido nulo, pese a que las voces y los dedos índice apuntando hacia arriba ya empezaban a asomarse; pareciera que de la noche a la mañana nomás ya no interesó. Cuando se consideraba que prevalecería el ejemplo en este ejercicio abierto a la participación priista, se ha mantenido a la espera, debido a que se tiene hasta el 16 de febrero el registro de las planillas para luego hacer un proceso interno y la votación con la consulta a las bases. Y es que pareciera que este pudiera ser el premio de consolación de los múltiples aspirantes a las candidaturas para el 2021, y no quieren conformarse antes de tiempo.