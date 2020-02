Cambios. Uno de los hombres más cercanos y de mayor confianza del gobernador Quirino Ordaz Coppel ha salido del gabinete estatal. Carlos Ortega Carricarte ha dejado de ser el secretario de Administración y Finanzas, y su lugar es ocupado por Luis Alberto de la Vega Armenta, quien fue ascendido y se desempeñaba como subsecretario de Egresos desde hace dos años. Este movimiento no sorprende, porque desde hace tiempo ha trascendido la intención de Ortega Carricarte de dejar su cargo, incluso hemos confirmado que al menos en tres ocasiones le presentó la renuncia al gobernador, y hasta ayer le fue aceptada. En palabras de Ordaz Coppel, el exfuncionario atenderá asuntos personales en la Ciudad de México, y espera que él siga colaborando con el Gobierno del Estado en el tema de planeación.

A la ofensiva. Como en feria le fue al secretario de Administración y Finanzas del Gobierno estatal, Carlos Ortega Carricarte, a quien en la Universidad Autónoma Indígena de México lo acusan de retener los recursos para el pago de aguinaldos y otros gastos como una forma de golpeteo político a la rectora María Guadalupe Ibarra Ceceña. Los trabajadores pararon labores ayer porque no se les ha pagado el aguinaldo, y hoy se corre el riesgo de que ya no se alimente a los estudiantes en el comedor por la falta de recursos para ello. Nadie se explica otra razón más que el del golpeteo político, porque la federación ya depositó el dinero al Gobierno estatal. Ante esta situación, consejeros universitarios y directores de área y académicos acordaron con Ibarra Ceceña acudir hoy a Palacio de Gobierno para exigir que liberen los recursos. Van en bola, porque ya los camiones están listos para salir a temprana hora de Mochicahui y Los Mochis, y van preparados para estar el tiempo que sea necesario.

Sin pena. Al menos en lo que se refiere a finanzas municipales, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, ha admitido que no está muy bien enterado últimamente. Eso a juzgar por las respuestas que da a los representantes de los medios de comunicación cuando le preguntan sobre los temas que presume. Al regresar de su viaje de una semana por España, donde promovió su proyecto turístico Riviera Mazatlán, el munícipe morenista sostuvo que no está enterado de cuánto se erogó. Ayer presumió que el próximo carnaval será el mejor de la historia, y cuando le preguntaron cuánto costaría, solo hizo mutis, para agregar que de esas cifras no sabe.

Municipalización. Interesante proceso de consulta se viene próximamente para ver qué opina la población de Juan José Ríos sobre la propuesta que mantienen de lograr la municipalización. Según la diputada local Flora Miranda Leal, ahora hay condiciones más favorables para lograr este cometido, pero se tendrían que llevar a cabo otras acciones, como valorar el gasto y los ingresos que esta municipalidad tiene para evitar la creación de un nuevo municipio pobre. A la par, también se tiene que ver qué tan conveniente es para el Gobierno de Guasave desprenderse de una zona que aporta recursos vía impuestos y también votos en las elecciones, pues han llegado a definir procesos electorales, y, en ese sentido, habría que ver qué tan conveniente es para los grupos en el poder.

Desilusión. Ricardo Angulo García, gerente de la paramunicipal, y la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez ahora entienden por qué la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura está hundida en una seria crisis económica, pues además de que la ciudadanía no paga el recibo, también se suma que muchas empresas grandes que hay en el municipio tampoco lo hacen, y lo peor del caso es que hasta hoy a nadie le han aplicado algún doloroso correctivo. Tanto Ricardo como Aglaeé deben establecer fuertes medidas para que todos asuman la responsabilidad que les corresponde, ya que si muestran debilidad, la paramunicipal nunca va a presentar mejoría en sus finanzas; al contrario, cada año se hundirá más, y después no habrá quién la ayude a salir adelante.