Corrupción. Continuaron las comparecencias de secretarios por la glosa del Tercer Informe de Gobierno, y el tema de la corrupción encendió a los diputados locales, quienes señalaron que en la actual Administración no se ha combatido; y fueron muy críticos contra la secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, María Guadalupe Yan Rubio, a quien acusaron por su falta de intervención en los procesos de fiscalización de los recursos públicos, y, a diferencia de otros funcionarios, ahora fueron muy duros con la encargada de auditar y sancionar a los servidores públicos que hagan mal uso de los recursos a su cargo. Yan Rubio, una secretaria de muy bajo perfil, muy técnica en su trabajo, estuvo acompañada por José de Jesús Gálvez Cázares, secretario de Innovación, quien vivió un auténtico día de campo en el Congreso del Estado, porque ha logrado buenos avances en el combate a la falsificación de documentos y en empoderar a los ciudadanos.

#YosoySUTERM. A José Domingo Vázquez Márquez, coordinador regional de Plantas Noroeste de CFE y aspirante a la alcaldía de Ahome, no le pareció que utilizáramos en esta columna la palabra prohíbe, y envió el oficio que giró a los trabajadores del SUTERM. Dice que él únicamente instruyó a que se utilice el mecanismo de enviar las propuestas personales a un correo electrónico que ya se les dio a los trabajadores para apegarse a los solicitado por el secretario del interior, Mario Ernesto González Núñez, para hacer la próxima revisión del contrato colectivo de trabajo. Eso sí, envió el documento que circula en redes sociales. «Se solicita a presentar propuestas para la próxima revisión integral de nuestro CCT en vigor. Se les instruye a apegarse a lo solicitado en oficio en mención y se les invita a no participar en manifestaciones como la realizada el día de hoy por secretarios de la sección 122 de Topolobampo (se anexa fotografía)». Entonces, trabajadores del SUTERM, no se les prohíbe manifestarse, solo se les invita a no participar en manifestaciones. ¡Qué cosas!

Ambicioso. Por aspiraciones no para el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Ahora, entre sus planes políticos está el lanzarse por la candidatura al Gobierno de Sinaloa. No obstante, advierte que eso sería solo si el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se lo pide. Imaginemos ahora ese ánimo fiestero, la intolerancia a la crítica de los medios y sus continuas ausencias por viajes, pero elevados a nivel estatal.

Entre reclamos. ¡Vaya aprieto en el que se metió ayer la directora del kínder Rodolfo T. Loaiza, en Guasave! Al recibir la visita del director del Isife, Álvaro Ruelas Echave, este hizo un recorrido por el plantel, y al mostrarle una de las aulas que mantenían bajo llave, el funcionario estatal le dijo que si en lugar de tener a los niños en el frío, dándoles clases bajo una techumbre, por qué no estaban utilizando esa y otra aula más que se encuentra en buenas condiciones. Al tener la respuesta de la directora, quien justificaba haber buscado ponerse en contacto con él vía llamada y mensajes para ver ese tema, Álvaro Ruelas la retó a mostrarle esos mensajes, y la instrucción fue para el jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, para que revisaran esa situación, y de ser posible meter ahí a los niños a recibir clases para que no los estuvieran exponiendo a las inclemencias de las bajas temperaturas.

Que sí habrá repartición de dulces. Y hablando de carnavales, Ebelizario Parra Montoya, presidente del patronato, dijo muy seguro al principio de la organización que no iba a permitir la intromisión al recorrido que ha venido realizando para hacer la entrega de dulces el diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela. Incluso, el año pasado hasta forcejeo con los organizadores hubo cuando sin previo aviso se intercaló en el recorrido de las carrozas reales. Pues ante esta situación es que había esa sentencia, pero un día el popular Chenel, con paletitas en mano, recorrió cada oficina, hasta que el alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez lo recibió para negociar su participación, y aunque no se logró que hiciera un carro alegórico para que saliera el gran Chenel de los dulces, se acordó que habrá por lo menos un mayor resguardo a la unidad que use para evitar algún accidente.