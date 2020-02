Tercer Piso

No les apura. El desabasto de medicamentos es un tema muy lastimoso. Mientras los Gobiernos estatal y federal aún no se ponen de acuerdo sobre cómo van a atender a todas aquellas personas que tenían Seguro Popular y que ahora son derechohabientes del Insabi, quienes pagan las consecuencias son una gran cantidad de niños que están internados en el Hospital Pediátrico y sus familias. Basta con navegar en redes sociales para ver a muchos padres que están pidiendo apoyo a la ciudadanía para pagar los medicamentos. Mientras ellos pasan muchas necesidades, se puede ver que las autoridades federales no hacen el menor esfuerzo por apurar el abasto de medicamentos y el delegado de programas federales, Jaime Montes Salas, hace caso omiso ante esta grave situación.

Suplantan a exgobernador. El que nos dicen que ha sido víctima de suplantación de identidad en diversas redes sociales es el exgobernador Jesús Aguilar Padilla, a quien al parecer con seudónimos buscan engañar para realizar publicaciones que lo afectan a él y a terceras personas, por lo que a sus amigos y conocidos les está pidiendo que no caigan y los ignoren. En la medida en que se acerquen las elecciones, seguramente veremos manifestaciones de este tipo, donde gente sin escrúpulos vinculada a la política o a ciertos políticos usarán este tipo de métodos para tratar de crear confusión o conflicto como «estrategia».

Protección. Muchos ahomenses quedaron desilusionados de la postura de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez, porque dio más la impresión de quererlos engañar que de representar sus intereses, que son que se destituya al alcalde Guillermo «Billy» Chapman. Elementos parece que si existen, pero ya quedó claro que la también líder de la fracción morenista en el Congreso del Estado lo que pretende es protegerlo, como lo sugiere con su declaración tras la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deja firme la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que encontró a Chapman culpable de violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Domínguez ha mostrado ignorancia en el tema, porque refiere que a Chapman no se le puede juzgar dos veces por el mismo delito, pero en el Congreso no se le ha procesado por algún delito. Y si se refiere a la no procedencia del juicio político que resolvió la Comisión de Puntos Constitucionales, se le olvida, a propósito, que contra esa resolución existe un amparo que está en revisión. ¿Por qué los diputados desecharon el caso de la síndica procuradora? Para protegerlo, y eso que son el cambio.

Defensa. A las críticas, el Gobierno municipal ahora responderá con demandas jurídicas, e iniciará contra la organización Observatorio Ciudadano y el Comité Directivo Municipal del PAN. El alcalde acusa al primero de generar información falsa; y al PAN de difundirla a los medios de comunicación en rueda de prensa. Recientemente, el líder municipal del PAN, Roberto González, citó a conferencia en el que expuso que el Gobierno morenista, que preside Luis Guillermo Benítez Torres, tuvo un subejercicio de al menos 133 millones de pesos por priorizar las fiestas, los conciertos y las comilonas antes que la obra pública.

No me ayudes, comadre. La que le puso el cascabel al gato fue la diputada local Rosa Inés López Castro, al declarar que los habitantes de Juan José Ríos no quieren pagar impuestos porque todo el recurso se concentra en Guasave, y a los de aquella zona no les regresan nada en infraestructura y servicios. A propósito de que ya hay fecha para realizar una nueva consulta ciudadana el próximo 15 de marzo, la legisladora local dijo que la ciudadanía ya no quiere aportar nada, pues, de lo que llegan a aportar a través del predial urbano y agua potable, todo se concentra en Guasave; mientras tanto Juan José Ríos sigue sin nada. ¡Vaya justificación!

Pánico. Muy tenso se puso el ambiente en el municipio de Salvador Alvarado, específicamente en la ciudad de Guamúchil, pues a menos de dos semanas de dar inicio con las fiestas del Carnaval Guamúchil 2020, el pánico se apoderó de la población al registrarse algunos enfrentamientos a balazos en diferentes sectores de la ciudad, lo que prendió los focos rojos y puso en alerta a autoridades municipales y estatales. El secretario de Seguridad Pública del estado, Cristóbal Castañeda, aseguró que se reforzará y mantendrá la vigilancia con apoyo de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, de la Sedena y de la Marina, lo cual es necesario ante la cercanía de la máxima fiesta del pueblo. Hay que recordar que el año pasado se donó el inmueble para establecer la base de la Guardia Nacional en Guamúchil, y la incógnita es cuándo ello sucedera.