Se baja el telón. El secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, comparecerá hoy ante los diputados locales por la glosa del Tercer Informe de Gobierno, en donde lo esperan docentes para hacerle reclamos por omisiones y complacencias que supuestamente ha cometido durante su gestión. Se tiene anunciado a un contingente de maestros estatales de grupos que conforman Convergencia 53, que denuncian hostigamiento laboral contra compañeros opositores a la actual dirigencia del SNTE 53. A esto hay que sumarle a otros movimientos, como teachers, directores, escuelas de tiempo completo, idóneos y otros que se han venido manifestando por falta de pago y plazas.

El mensaje. No necesitaba decirlo para que se tuviera claro, pero la diputada local priista Ana Cecilia Moreno Romero refuerza la opinión de muchos: el alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, es una vergüenza para el municipio y Sinaloa. Moreno Romero habló fuerte contra Chapman, a quien tachó de no estar preparado para gobernar, tomando en cuenta su conducta personal desequilibrada, un Gobierno incoherente, un desconocimiento de las normas legales, un trato discriminatorio y ofensivo ante mujeres y niñas y una violación constante de los derechos humanos. Por calificativos y epítetos no paró la legisladora, que le da un ultimátum a Chapman para corregir su conducta, porque, de lo contrario, el Congreso va a actuar. En realidad, la legisladora priista hizo su catarsis en la sesión de la Comisión Permanente, porque tuvo la oportunidad de actuar en contra de Chapman desde la Comisión de Puntos Constitucionales, y no lo hizo en la solicitud de juicio político, como se lo hizo ver la diputada morenista Graciela Domínguez para rechazar que el Congreso del Estado esté poniendo oídos sordos a los reclamos, aunque no pocos le echan en cara a esta de que atienden las demandas ciudadanas, pero al final protegen a Chapman.

Gobierno itinerante. El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, aún no aclara el gasto que realizó su nutrida comitiva de 19 funcionarios (dice él) en España durante la semana que duró la Feria Internacional de Turismo, y ya prepara otro viaje, ahora a Mérida, Yucatán. El munícipe pretende llevar al Tianguis de Turismo el proyecto de la Riviera Mazatlán, sin que le importen nada las críticas ni los cuestionamientos en torno a sus continuos viajes. Tan solo en su primer año le contaron 33, un promedio de tres por mes y, al parecer eso no va a cambiar este año.

Protesta. De haberse dedicado a satisfacer intereses particulares y dejarlos a su suerte, acusaron ayer los maestros jubilados a Daniel Amador, exlíder de la Sección 53 del SNTE. Los maestros guasavenses se habían reunido para tomarse una foto y actualizar la credencial que los acredite para participar en el próximo proceso de renovación de representante del SNTE Sección 53, pero se toparon con la mala suerte de que el equipo no funcionó más, justo cuando se le haría ese trámite a quienes están en contra del sistema impuesto por Daniel Amador. Para hoy, los jubilados amenazan con tomar acciones más radicales, como la toma de la coordinación sindical, en busca del respeto a sus derechos, que tanto exigen.

Quieren hechos. Algunos habitantes de la comunidad de Chinitos, en el municipio de Angostura, no recibieron de manera agradable al gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel, pues cuando este llegó al evento se escucharon abucheos y reclamos diciendo que quieren hechos, no solo palabras, refiriéndose supuestamente a que se había hecho el compromiso de realizar una obra por año. Cabe mencionar que la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez salió a aclarar ese punto, y les detalló lo que se ha hecho, mencionando una calle pavimentada el año pasado y la obra que el pasado lunes inició en la localidad.