Reclamos. Juan Alfonso Mejía López, secretario de Educación Pública y Cultura, acudió a comparecer en el Congreso del Estado, y recibió una serie de reclamos por parte de maestros, como de acoso laboral, adeudos de quincenas, el no otorgamiento de plazas y planteles sin servicios y en malas condiciones, entre otros. En la última comparecencia por la glosa del Tercer Informe de Gobierno hubo grupos de manifestantes que externaron sus reclamos al secretario de Educación y le pidieron que no intervenga en la elección de la nueva dirigencia del SNTE 53, que piden que se desarrolle con transparencia y democráticamente.

Por las Europas. Ya apareció. Resulta que la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, anda en España haciendo promoción del pueblo mágico; haciendo talacha, pues, para que los españoles vengan a Sinaloa. Anda recorriendo cuatro ciudades, y ya se entrevistó con la alcaldesa de Segovia, España, Clara Isabel Luquero de Nicolás, con quien compartió las principales líneas de acción que realizan desde los Gobiernos locales para fomentar el desarrollo turístico. La fortense dijo que necesitan saber qué tipo de estrategias y publicidad utilizan para la promoción. Eso sí, los fortenses llenaron de críticas su cuenta de Facebook por el look al estilo Milán que traía y la sencillez de la alcaldesa española. ¡Ah! Y para no desentonar, en su perfil subió las fotos de su recorrido como turista, con poses al estilo de la revista ¡Hola! Anda en España, pues.

Prueba de fuego. La creación de una infraestructura hidrológica en el sur de Sinaloa se ha convertido en un verdadero reto para la Administración estatal que dirige Quirino Ordaz Coppel. Los dos proyectos principales se encuentran detenidos, y su destrabe requiere una verdadera labor de gestión y seguimiento permanente. La presa Picachos, en Mazatlán, está concluida, pero pasan los años sin que avance la construcción del acueducto y de la unidad de riego. El año pasado anunció 650 millones de pesos para completar el acueducto, pero aún no se sabe de sus avances. Otro proyecto detenido es la presa Santa María, en Rosario. Esta se encuentra paralizada por el amparo ganado por comuneros inconformes con el incumplimiento de los acuerdos para su indemnización. Ni las casas prometidas para sus familias han recibido del Gobierno estatal. Ambos proyectos son vitales para el desarrollo agropecuario del sur, y ambos están detenidos.

Visita. En las comunidades que pertenecen a la sindicatura de La Trinidad, en Guasave, se anda corriendo la invitación para que la gente asista el próximo sábado a un encuentro con el senador de la república Rubén Rocha Moya desde las 10:00 horas en el salón Las Palmas, donde —dicen— los temas a tratar serán en relación con las tareas legislativas y tener un acercamiento y diálogo con la ciudadanía, donde por supuesto atenderá solicitudes y planteamientos de necesidades de los habitantes de dicha sindicatura. El activismo del legislador seguramente puede interpretarse como un acto de rendición de cuentas, pero sobre todo con miras a mantenerse vigente, previo al próximo proceso electoral, donde se le menciona como un posible aspirante a la gubernatura, así como también se ha mencionado a su compañera Imelda Castro Castro. Ya se sabrá si en realidad atiende algún problema en específico o si se trata de mera campaña anticipada.

No hay piso parejo. Uno de los siete candidatos a dirigir el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (Stase) visitó las instalaciones de la Unidad de Servicios Estatales (USE) en Guamúchil. El aspirante Juan Chinchillas contiende por la planilla amarilla, denominada Juntos Ganaremos, y se presentó junto a su planilla, integrada por 29 funcionarios, como parte del recorrido que realiza en la región del Évora. Se propuso como el candidato del cambio y sensible a las demandas de los trabajadores, pero lo que destacó fue el señalamiento que hizo respecto a que no hay piso parejo en la contienda y que «la estructura se está moviendo favor de una candidata oficial», señalando como tal a Teresa Guerra. «Es un secreto a voces», dijo. Esta es la segunda vez que el candidato contiende por la dirigencia sindical, pero se defendió diciendo que esto no es resultado de una imposición, sino del respaldo que tiene de parte de la base trabajadora. Las promesas de cambio son muchas, pero llegado el momento se sabrá qué tanto compromiso tiene con los trabajadores.