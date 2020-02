Sueldazos. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, volvió a estallar ante los reporteros, en esta ocasión por los cuestionamientos sobre su aumento salarial del 30 por ciento que se autorizó para él, para los funcionarios de primer nivel y los regidores; pero todavía le parece insuficiente lo que gana para tanto que trabaja y las responsabilidades que tiene. Incluso, Estrada Ferreiro le preguntó a un reportero que cuánto ganaba, y al responderle le volvió a preguntar: «¿Y quieres que gane igual que tú?». Le remató diciendo: «Cuando seas presidente municipal, vas a ganar lo que gano yo», en una actitud prepotente. La política de austeridad se terminó, pero solo para los funcionarios de primer nivel. Así la Cuarta Transformación en el municipio de Culiacán.

Saludo amistoso. El exgobernador Mario López Valdez sorprendió a propios y extraños al aparecer en fotografías ayer bajando del despacho del presidente municipal Billy Chapman, en Palacio Municipal. Dijo que solo había ido a cumplir con su responsabilidad como ahomense de pagar el impuesto predial urbano de su vivienda. Se le ocurrió saludar al presidente, y «lo encontró de buen talante». ¿Por qué lo diría? El asunto que llamó la atención es que traían la misma marca de chaleco, de esos que no bajan de 300 dólares. Incluso, hasta memes hicieron inmediatamente por el Día del Amor y la Amistad.

¿Y la transparencia? El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, se niega a hacer cuentas sobre los gastos que realizó durante su viaje de casi siete días por Madrid, España, donde anduvo con una comitiva de 19 funcionarios (según estima él) promocionando su proyecto turístico de la Riviera Mazatlán. Sin embargo, en el portal de transparencia administrativa ya apareció la entrega de un cheque por 200 mil pesos por concepto de viáticos a su nombre. Cuando se le preguntó al respecto, respondió molesto que no sabe de gastos. El caso es que el munícipe ya prepara su viaje a Mérida, Yucatán, para participar en el Tianguis Turístico Internacional.

Se les pierde. Como que los productores acuícolas de Sinaloa no le tienen mucha fe a la diputada federal Lucinda Sandoval, quien es secretaria de la Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión, pues ayer que externaban en Guasave la preocupación que existe en su sector por las negociaciones que hay para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Ecuador, Carlos Urías Espinoza, presidente del consejo directivo de la Confederación de Organizaciones Acuícolas del Estado de Sinaloa, dijo que simplemente no la han visto mortificada por el tema y que ella enfoca más su gestión legislativa a la lucha por el medio ambiente, donde, por cierto, responsabiliza en parte a pescadores y acuacultores de los problemas que envuelven al propio sector pesquero. Aunque dijo que se han reunido con el diputado Alfredo Villegas, y próximamente lo harán con la Comisión de Pesca y Acuacultura en el Senado, el representante acuícola dijo que honestamente no han tenido ningún acercamiento con la diputada guasavense, pero que sí han visto que va madurando su trabajo legislativo y ha ido entendiendo a su sector y los efectos económicos.

¿Los nuevos cacicazgos? Como un cacicazgo, así es como integrantes del grupo Convergencia 53 denominan el actuar del exlíder magisterial y exsenador de la república Daniel Amador Gaxiola, a quien algunos acusan de golpeteos laborales, por lo que aseguran que no permitirán atropellos, chantajes ni amenazas, pues dicen que someten a los trabajadores que no pertenecen a su grupo a un estrés laboral innecesario. Este conflicto surge a raíz del problema que se vive desde hace alrededor de un mes en la Primaria Josefa Ortiz, en la ciudad de Guamúchil, con la destitución del director Rafael Gastélum, pero hay que recordar que ya en Guasave también se registró una manifestación en la que señalaron de igual manera al exlíder magisterial Daniel Amador Gaxiola.