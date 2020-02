Tercer Piso

Que no, pero sí. Aunque mucho ha dicho el alcalde Jesús Estrada Ferreiro que no le interesa la reelección y por eso ha tenido mal comportamiento con muchos sectores, los hechos dicen lo contrario, y muestra de ello es que se está realizando una encuesta en la que se pregunta si se votaría por él en caso de contender por un cargo en el 2021. En la encuesta, realizada vía telefónica, también piden que se diga cuál ha sido el principal problema de su Gobierno. Sobre la reelección de Estrada Ferreiro, hay muchos ciudadanos que desean que aparezca en las boletas para que le quede claro que si ganó en la pasada elección fue gracias a que Andrés Manuel López Obrador aparecía en las boletas. Hay quienes están convencidos de que no tendría ni el 3 por ciento de votos por lo mal que se ha portado, además de que no ha tenido un buen desempeño.

Oportunidad. Empezó con los eventos formales en Culiacán, siguió en Los Mochis, continuó en Guasave, y ya solo le falta Mazatlán. El caso es que dicen que el director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Sinaloa, Melchor Angulo Castro, ya empezó a escribir una nueva etapa en la historia del sistema educativo en la entidad. Esto porque formalmente inició en los planteles de la institución la carrera de drones, que tuvo reconocimiento nacional e internacional, lo que le dio a Sinaloa una plataforma de proyección. Angulo Castro hizo actos protocolarios en cada uno de los planteles, en los que estuvieron los padres de los estudiantes, líderes de los sectores productivos de la sociedad, entre otros. Lo hizo en grande con la proyección de que, una vez que los estudiantes se gradúen, van a tener oportunidad de trabajo. Ya se sabrá si esto se da en los hechos.

¡Qué transparente! La negación sistemática del alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, para rendir cuentas de los gastos en el viaje de promoción por Madrid, España, parece estar fundamentada en el exceso de recursos que ahí se gastaron. Aún no hay cifras definitivas, pero, para darnos una idea, el reporte administrativo del Ayuntamiento correspondiente a enero del 2020 refiere la expedición de cheques por hasta 200 mil pesos, y no solo al alcalde, sino a varios funcionarios que conformaron la nutrida comitiva de Mazatlán.

Espaldarazo. El sábado, que acudió el senador de la república Rubén Rocha Moya a un acto no proselitista —según él—, llamó mucho la atención la asistencia de varios actores políticos que, todo indica, son de la corriente del senador, que dicen es de los más cercanos al presidente de la república y que podría ser el candidato a gobernador del estado por Morena. En el evento lo acompañaron los diputados locales Flora Miranda, Eleno Flores, Rosa Inés López y Florentino Vizcarra; y hasta el secretario del Ayuntamiento de Sinaloa, Paz Artemio Obeso, quien podría haber asistido como representante de la alcaldesa María León, pues sería ir en contra de su partido, el PRI, a menos que se quiera subir al carro de la 4T. Eventos como este sin duda seguirán agendándose con más frecuencia de aquí en adelante por quienes seguramente buscarán aparecer en las boletas electorales del 2021.

No votan a consciencia. Quien pone en duda la transparencia que presume la alcaldesa de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, es el regidor de Morena José Luis Beltrán Astorga, pues asegura que las propuestas en cabildo no se analizan antes de ser aprobadas, ya que en ocasiones llegan sin saber siquiera de qué se van a tratar, y, por lo tanto, como el tricolor tiene mayoría en cabildo, termina aprobando todo, sin analizar las situaciones, por lo que señala que eso no es ser transparente, y esas aprobaciones por mayoría no deberían ser, sino que deberían tomar más en serio el papel que juegan dentro del Gobierno municipal.