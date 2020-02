Destrabado. Tras varios días de negociaciones y desencuentros entre diputados locales, el tema de la ratificación de Reyna Araceli Tirado Gálvez ha sido destrabado, y lo que parecía un inminente rechazo por el grupo mayoritario en el Congreso del Estado, es casi un hecho que se aprobará el dictamen en la sesión de la Diputación Permanente de hoy, donde Morena tiene la mayoría. El dictamen fue aprobado con los votos de la priista Mónica López, la pasista Angélica Díaz y el morenista Pedro Villegas Lobo; y en contra votaron Francisca Abelló y Flor Emilia Guerra, de Morena. El tema no está decidido, porque aunque nos han confirmado que se llegó a un acuerdo entre Ejecutivo y Legislativo, en otras ocasiones no se han respetado los acuerdos, así que hasta que no caiga el último out, nada está dicho, pero el escenario ha cambiado, en comparación a la semana pasada.

Desfachatez. Ya ni la burla perdonan los funcionarios involucrados en los permisos para que se instalen los puestos que afean la plazuela 27 de Septiembre en Los Mochis. Después de que está toda destruida y sin césped, ahora este lugar emblemático de la ciudad resultó con un montón de puestos a los que les cobran —dicen los propios puesteros— 5 mil pesos por instalarse. Y para Ripley: el director de Inspección y Normatividad, Arturo Mendívil, y el director del IMAC, Víctor Carrazco, dicen que no saben adónde va ese dinero ni quién lo cobra. Si desde que estaba Marco Vinicio Contreras Bringas en esa dirección empezaron a dar permisos para instalarse, pero ahora ya es el colmo. Eso sí, dicen que van a investigar. ¡Si ellos deben saber perfectamente quién se está beneficiando con esos recursos! Cuando menos que rehabiliten el pasto y limpien para justificar lo que están cobrando, ¿no? Dicen los comerciantes que hasta grupos musicales les ofrecieron para que vendieran más. ¡El colmo!

Ya huele, y... En Mazatlán ya soplan los aires carnavaleros. La fiesta inicia este jueves 20 de febrero, y la polémica en torno a la fiesta no cesa. El maestro Enrique Patrón de Rueda renunció a dirigir la orquesta que se presentará durante la coronación de la reina de los juegos florales. El Instituto de Cultura refiere que la renuncia fue «por cuestiones personales». Lo que ha trascendido es que los organizadores querían imponer a Patrón de Rueda cuestiones que le restan el valor artístico a su trabajo y el sentido cultural a la noche de juegos florales. Y la versión tiene sentido, pues, durante los últimos dos años, la máxima fiesta de las artes en Mazatlán se ha vuelto una noche populachera en la que actúan artistas que poco o nada tienen que ver con las bellas artes. En esta edición cantará Pepe Aguilar.

Continúan los cambios. Parece que a la alcaldesa Aurelia Leal sigue sin convencerle el equipo de colaboradores que conformó para su Administración, pues a lo largo de esta suman ya varios despidos y enroques en áreas, y la más reciente fue ayer, con la directora de Comunicación Social, Haydée Verduzco Bernal, quien se despidió de sus compañeros y los reporteros que cubren la fuente de Gobierno. A ella le habían antecedido la arquitecta Fabiola Angulo Medina, de la Dirección de Obras Públicas; Felipe Ruiz Moreno, de la Dirección de Ecología; al igual que Fritzia Jiménez, quien inició la Administración en el mismo cargo; además de la decisión que respaldó el consejo de la Jumapag para remover del cargo a Socorro Castro Gálvez. Si bien ellos mismos al iniciar su mandato advierten que todo puede ocurrir, a veces llama la atención que a medio periodo no terminen de convencer los perfiles. A estos cambios podrían sumarse otros más, por lo que se ve, pues no todo está escrito en el Gobierno.

En medio del conflicto. En gran conflicto se encuentra José Noé Contreras Avendaño, secretario del Ayuntamiento de Mocorito, debido a algunos escándalos en los que se ha visto involucrado, pues se dice que está a punto de perder su trabajo como servidor público por lo menos en esta Administración; pero, pese a esto, en los pasillos de la presidencia se comenta que el funcionario está agarrando fama y más popularidad de la que ya tenía, y que sería un posible candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Lo que es un hecho es que el secretario afirma no haber hecho nada que dañara a terceras personas ni los intereses de la comuna como para que se pida su destitución. Se desconoce si se trata de algo personal en contra de Noé Contreras, pero lo que se dice es que lo quieren fuera del gabinete de Jesús Guillermo Galindo Castro, quien de paso ni estuvo presente en la reunión donde cuestionaron al secretario, aun cuando es la cabeza de Mocorito.