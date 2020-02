Dicen que no. Reyna Araceli Tirado Gálvez no será más la directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres porque la Diputación Permanente del Congreso del Estado le dijo que no a su ratificación, por lo que el gobernador Quirino Ordaz Coppel deberá enviar otra propuesta al Legislativo estatal. Los cinco morenistas que integran la Diputación Permanente y el panista Jorge Iván Villalobos Seáñez votaron en contra del dictamen, que fue defendido por los priistas Sergio Jacobo Gutiérrez y Ana Cecilia Moreno Romero y el petista Eleno Flores Gámez. Como se lo habíamos adelantado en esta columna, lucía muy complicada la ratificación de Tirado Gálvez, lo que se puede leer como una derrota más de Ordaz Coppel ante el Congreso del Estado.

De mujeres. En cuanto se dio el no a la ratificación de Araceli Tirado en el Ismujeres, luego luego salió una lista de mujeres que podrían ocupar el cargo. Dicen que hicieron un sondeo de opinión para conocer quién pudiera ser la nueva directora. Salieron a relucir varios nombres, pero llamó la atención la exdiputada Fernanda Rivera. En la lista figuran Graciela Domínguez, Connie Zazueta, Diva Gastélum, Karina Millán, Maribel Chollet, Irma Tirado, Sandra Lara y Rosa Elena Millán, además de la mochitense, ahora presidenta de la CNOP del PRI en Ahome, quien considera una distinción que la mencionen. Dicen que será el gobernador Quirino Ordaz Coppel quien decida a quién mandar al Congreso del Estado, pero el órgano legislativo decidirá quién será la próxima directora del Ismujeres. ¿Ahora sí tendrán apoyo las mujeres?

Se agota la paciencia. El sector pesquero de Mazatlán empezó a subir de nivel sus protestas por los recortes presupuestales a los programas de apoyo y prevención de la pesca furtiva, así como los altos costos de combustible. Encabezados por los líderes de la Unión de Armadores del Litoral Pacífico, salieron al malecón de Mazatlán para exponer la urgencia de un plan de atención y rescate. Los pescadores se cansaron de esperar la atención del Comisionado Nacional de Pesca, Raúl Elenes, quien se ha mostrado indiferente al problema pesquero que mantiene ya en el desempleo a por lo menos 4 mil trabajadores del mar y de congeladoras. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, prometió una atención cercana a este sector, y hasta ayer solo se tenían recortes a los programas de apoyo. En los campos pesqueros la situación es más urgente, pues casi desde el inicio de la temporada las capturas cayeron.

¿No la invitaron? Llamó mucho la atención ayer que vino a Guasave Teresita de Jesús Pérez de Acha, delegada del Infonavit, para reunirse con los integrantes de la Comisión Consultiva de Vivienda, que no estuviera presente la gerente de la Jumapag, Nubia Puentes Llanos. A decir del secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas Vargas, esperaba que estuviera ella en dicha reunión, pero al parecer se les pasó invitarla. «Creo que no la invitaron, invitaron al líder sindical, y se retiró, pero la que debería estar es ella, porque es la responsable de esa paramunicipal. Estábamos viendo el adeudo, que era de arriba de 94 millones de pesos por concepto de pagos», expresó el funcionario del Ayuntamiento. Si bien pudo haber existido una omisión en no haberla invitado al encuentro, lo más probable es que tampoco le habría gustado estar y que le cobraran, cuando se sabe que no tienen dinero para cuando menos hacer un convenio de pago con la institución.

Sin la consulta. Con el registro único de Marco Antonio López González como candidato a presidente del Comité Municipal del PRI y de Macaria Osuna como secretaria se rompe la primera y única intención en todo el estado de realizar un ejercicio de consulta de las bases. Se rumoraban varios nombres que intentaban buscar la dirigencia del PRI en Salvador Alvarado, que de la noche a la mañana se calmaron, y dieron paso a la fórmula integrada por Marco Antonio, quien aunque lo diga por lo bajito, ya no pertenecer al grupo de «Los Lilianos», no puede desprenderse de esta figura como su líder y de Macaria, a quien se le vincula de manera directa con el Grupo Encima. Con este acomodo al puro estilo de los priistas, de último momento y dando sorpresas, los sabores amargos se aparecen en la militancia, que con el paso del tiempo deberá ir aceptando las decisiones de la cúpula priista y olvidando que este pudo ser un primer ejercicio de consulta de las bases.