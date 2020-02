Nueva mentira. Mientras que el Gobierno federal, en voz de Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, presumió el martes que el abasto de medicamentos oncológicos ya quedó resuelto en todos los hospitales y estados de México, en el Hospital Pediátrico volvieron a denunciar ayer las carencias de medicinas e insumos, e informaron que, en el mes y medio que va del año, cuatro niños han fallecido en este nosocomio por falta de quimioterapias, lo que tiene muy preocupados y angustiados a los padres de familia, que ayer alzaron la voz para ser escuchados y atendidos. Lo que provoca molestia es la forma en que mienten públicamente los funcionarios federales, como López-Gatell y el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, quien el pasado viernes visitó Culiacán, y negó este desabasto de medicinas.

Corazón norteño. Para aquellos que andaban «futureando» con el tema de la gubernatura y la hipotética participación de Tatiana Clouthier, un tuit de la llamada Tía Tatis les debe dejar en claro cuál es su postura al respecto. En la red social del pajarito, la diputada federal posteó: «Hoy, en un desayuno me preguntaron que si soy de Sinaloa o NL. Mi respuesta fue contundente: mi corazón y domicilio están en NL». Más claro, ni el agua.

Enredados. Si la tesorera municipal de Ahome, Ana Elizabeth Ayala Leyva, se hizo bolas con el asunto de los sueldos a los exfuncionarios Andrés Estrada y David Membrila, el alcalde ahomense Billy Chapman no se quedó atrás. Solo se limitó a decir que esa información es errónea, porque el municipio no mantiene el pago a los exfuncionarios, pero no explicó convincentemente por qué aparecen en la quincena del segundo semestre, no en el primer semestre, cuando se supone que los separó del cargo. Solo trató, como siempre, de culpar a los medios al decir que es equivocado informar a la ciudadanía, ¡pero si es la misma página que ellos presentan a los ahomenses porque se los exige la Ley de Transparencia! De por sí en los cafés se dice que el exsecretario del Ayuntamiento es el que le habla al oído al presidente municipal de que tiene futuro político.

Futuro complicado. En Escuinapa, todo pinta para que el resto del año sea un periodo complicado para el alcalde morenista Emmett Soto Grave. Como antecedente está la grave crisis que aqueja a la Junta Municipal de Agua Potable. Un laudo de hace doce años interpuesto por un exgerente de la paramunicipal provocó que las cuentas de esta fueran congeladas, lo que devino en un nuevo desabasto de agua potable, pues no se cubrió el consumo de energía correspondiente al mes de enero. Lo peor es que el Ayuntamiento no tenía dinero ni para pagar el servicio de pipas que llevarán agua a los ciudadanos. El asunto se resolvió con el pago de 500 mil pesos a la CFE. No obstante, el riesgo de más cortes de energía está latente.

Sumando. Ayer que recibió en el municipio a su homólogo de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz; al secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez; al subsecretario Marcos Osuna; y a Salvador Reynoso, del Instituto de Vivienda, todos ellos funcionarios priistas, la alcaldesa de Guasave no pudo disimular su incomodidad en la mesa; sin embargo, se vio muy hospitalaria y política al emitir un mensaje en el que se ponía a las órdenes junto con sus funcionarios para lograr que en Guasave se beneficien cien familias desplazadas con igual número de lotes. En su participación dijo estar contenta con la buena noticia, en la cual el Gobierno municipal se compromete a apoyar, e hizo un reconocimiento público al Gobierno del Estado y al Congreso «por esta gran iniciativa de hacerle justicia social a las personas que lo requieren, que son las más vulnerables; decirles que cuentan con todo el apoyo nuestro, que no vamos a obstruir, sino al contrario, ser facilitadores, para que esta demanda se resuelva».

No hay resultados a la vista. Además de las becas de transporte y programas institucionales ya establecidos en el Gobierno del Estado de Sinaloa, no hay mayor impulso desde el interior del Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), que encabeza Joaquín Rodríguez Astengo. En cuanto a este tema, será la falta de presupuesto para generar acciones que salgan a dar el extra para la juventud, porque hasta los mismos coordinadores de la Juventud, por ejemplo en la región del Évora, que encabeza en Salvador Alvarado Juan Carlos Vega Lugo; y en Angostura Juan Carlos González Miramontes, su extra es traer un grupo haciendo jornadas de limpieza, y hasta ahí. Lo que se deberá hacer es un análisis a profundidad y promover acciones que lleven a una mentalidad de trabajo que brinde impulso a la juventud con programas de rescate.