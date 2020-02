Registro. Redes Sociales Progresistas cumplió con todo el proceso y los requisitos para lograr el registro como partido político nacional, y, para formalizar esto, ayer acudió al Instituto Nacional Electoral José Fernando González Sánchez, presidente nacional de esta organización, acompañado por Gerardo Vargas Landeros, delegado general de las RSP para la región noroeste. El siguiente paso es esperar la resolución del INE para que quede formalmente constituido, pero, de acuerdo con González Sánchez, el trabajo no termina ahí, y ni tiempo tienen para ponerse a descansar, porque lo que sigue es comenzar a organizar las estructuras en los estados y buscar candidatos para la elección 2021, en donde elegirán diputados federales, alcaldes, legisladores locales y gobernadores en la mayoría de los estados. Una nueva fuerza política está por nacer en México.

¡Por el progreso de Ahome! ¡Míralo! Ahora sí que el alcalde de Ahome, Billy Chapman, dio la sorpresa, no por su declaración de apoyo a la planta de Topolobampo, sino porque dijo que ahora sí decidió estar de lado del progreso del municipio. Después de su ausencia, dijo a qué fue a la Ciudad de México. Llegó de buen talante y habló con la prensa. Declaró que ante la incertidumbre que gira en torno de la planta de fertilizantes y la amenaza de cancelar esta inversión, buscó acercamiento con el Gobierno federal a fin de lograr respaldo hacia el proyecto. Varios funcionarios lo escucharon. Eso sí, reiteró que en lo personal tiene su total apoyo; sin embargo, la Conagua al final dará la anuencia para que la obra sea concluida y cumplir con el punto que les falta para dar el permiso de construcción. ¡Ya se verá!

No ve la suya. Mazatlán sigue sumido en la fiesta del carnaval, y no han faltado polémicas dentro de la fiesta, como los abucheos que se llevó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres durante la coronación de la reina, y que apunta a una caída de su popularidad. También se llevó serias críticas cuando, a pesar del amplio dispositivo de vigilancia y prevención, no se pudo abatir la renta de sillas a lo largo de la ruta del carnaval, con el acaparamiento de espacios desde la madrugada anterior al día del desfile. El caso es que al presidente municipal le han llovido críticas en esta celebración.

Nombres. Aunque el Congreso local no ha manejado de momento una posible terna de donde se tenga que elegir a la nueva representante del Instituto Sinaloense de las Mujeres, dicen por ahí que entre los nombres que suenan está el de la exsenadora de Guasave Diva Hadamira Gastélum Bajo, y la apreciación tiene lógica, considerando que de momento no ostenta ningún cargo público fuera de las encomiendas de su partido: el tricolor. Aunque de inicio se hablaba de que también Diana Armenta, exalcaldesa de Guasave, sonaba para ser propuesta en el cargo, dicen que luego desistió por aquello de las observaciones que se han hecho a las cuentas públicas de su Administración, lo que la pone en una situación de desventaja para esta encomienda. Ya se sabrá próximamente quién es la nueva representante de las mujeres en el estado, a quien, por cierto, le estaría esperando una tarea nada fácil.

Se quedó vestido y con los dulces. Vestido y con ganas quedó el diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela, quien con una batanga llena de dulces quedó más alborotado por participar en el recorrido de los carros alegóricos en el Carnaval Guamúchil 2020. Ya le habían anunciado que, si no tenía un carro alegórico, no participaría en el recorrido, como lo ha venido haciendo en otros años, debido a que es inseguro que vaya en una camioneta arrojando dulces a chicos y grandes, pues hay niños que se tiran al piso sin medir las consecuencias. Y aunque anunció que ya tenía la autorización de los organizadores de la gran fiesta carnestolenda, el mero domingo de Carnaval nomás no se le permitió, y si no logra presentar seguridad, así llegue el domingo con toda la intención de meterse, no se le permitirá, aseguran los organizadores, porque se ha reforzado la seguridad para que no haya accidentes.