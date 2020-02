Votaciones. Luego de la jornada violenta que se presentó en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (Stasac) el pasado viernes, donde no se pudieron llevar a cabo las votaciones para elegir al dirigente sindical, los candidatos de las planillas roja y amarilla, David Alarid Rodríguez y Julio Duarte Apán, finalmente lograron sentarse a dialogar, y lo hicieron en el Palacio de Gobierno, con el subsecretario de Gobierno, Joel Bouciéguez, como mediador, donde se pusieron de acuerdo para reponer la votación, que será este viernes, donde únicamente habrá dos planillas en las boletas; además de hacer el pacto de no violencia para que la jornada se desarrolle con tranquilidad. El Gobierno del Estado estará vigilando que todos los acuerdos se cumplan, como parte de los acuerdos entre ambas partes.

Proteccionismo. No se esperaba menos de algunos diputados de Morena y del PRI que seguir protegiendo al alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman. Si lo hicieron cuando tenían más amplios los elementos para su juicio político, la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa ni les incomodó, pese a que los vinculaba por la responsabilidad que le fincaron por violencia política en razón de género y acoso laboral contra la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Desdeñaron la sentencia de origen, y con la segunda de inejecución de la misma fue el descaro: como si no la hubieran recibido. La presidenta de la Junta de Coordinación Política, la morenista Graciela Domínguez, y la presidenta de la Mesa Directiva, la priista Gloria Himelda Félix, se entendieron a la perfección para dejar intocable a Chapman. Es tanta la protección al alcalde ahomense, que Domínguez todavía se atreve a decir que la sentencia no es vinculante para el Congreso del Estado. Algunos ahomenses dudan de que la lideresa de la bancada morenista haya leído la sentencia. ¿O cuál leyó? Con razón ayer Chapman se jactó que gobernará Ahome hasta el último día de su mandato. ¿Será?

A ubicarse. Hoy es Miércoles de Ceniza e inicia la Cuaresma, y, si todo resulta conforme a lo planeado, los mazatlecos reposan después de seis días continuos de fiestas en lo que es uno de los carnavales más populosos, tranquilos e intensos de los que se tenga memoria. No obstante, en el plano político, el alcalde Luis Guillermo Benítez debe estar haciendo un análisis de su situación, pues a lo largo de la fiesta recibió abucheos que solo pueden apuntar a una caída en su popularidad, que no atenuó el reparto de 45 mil boletos gratuitos para los espectáculos y el no cobro a la zona de baile. ¿Seguirá su aspiración a la gubernatura de Sinaloa? Pronto se sabrá.

Reclamos al Gobierno. Muy indignado se vio ayer el representante de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Guasave, Alejandro Pimentel Medina, al enterarse de que por órdenes de un supuesto hermano de la alcaldesa, quien está a cargo del Taller Municipal, había mandado a sacar del inmueble los vehículos de todos los trabajadores sindicalizados. Dicen que los empleados se molestaron mucho, pues además de que en ese espacio mantenían seguro su vehículo, dijeron que en ellos traen también herramientas que necesitan para sacar su trabajo. Y, por cierto, hablando del Stashag, el pasado lunes por la tarde realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad portando lonas donde advertían que los miembros de la directiva que fueron separados de su cargo en el Ayuntamiento continuarán ejerciendo sus funciones, además de exigir respeto al contrato colectivo y a la autonomía sindical. Las consignas, por cierto, eran directas para la alcaldesa Aurelia Leal, de quien han señalado que los ignora, faltando con ello a la ley.

Defensa partidista más que de género. A la que le falta estar más informada es a la regidora Patricia Dautt Reyes, de Salvador Alvarado, pues, cuando le preguntaron si estaba dispuesta a participar en la convocatoria Un Día sin Mujeres, dijo que no de manera clara y directa; pero cuando le preguntó la directora del Ismujeres por qué no, empezó a cantinflear y a no escuchar razón. Su monólogo solo la llevaba a decir nomás que no, y que ella no andaría en esas cosas; pero, de que está desinformada, lo está, así como dispuesta a acatar la indicación que surja de su partido. Pero el indicativo de acatar órdenes se centra en que su interés es ser la candidata por Morena a la presidencia municipal, y dicen que no quiere salirse de la rayita para que no se le vea ningún prietito en su aspiración.