Incongruencias. La desesperación al interior del Hospital Pediátrico de Sinaloa por la falta de medicamentos e insumos no tiene para cuándo terminar; al contrario, va en aumento, y cuando no son los padres con hijos con cáncer, son los que tienen niños graves, en espera de una cirugía del corazón. Y como las personas no son escuchadas por las autoridades del Hospital, acuden a EL DEBATE para que sus casos sean atendidos, pues solo así les resuelven el problema que tienen. Entre los papás no se explican cómo el Gobierno del Estado realiza una gran inversión para construir un nuevo nosocomio junto al Pediátrico, mientras que las actuales instalaciones operan con muchas carencias, que ponen en riesgo la vida de los niños. Para ellos, todo esto es una incongruencia, y no se explican por qué han abandonado al Hospital Pediátrico.

Cambió de rieles. El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, nunca se ha ocultado para hacer serias críticas al Gobierno del Estado, entre muchas cosas por no tomar en cuenta al Ayuntamiento para la realización de obra pública. Pues bien, ayer, el munícipe cambió de discurso, y durante un evento público terminó por agradecer al gobernador Quirino Ordaz Coppel, debido a que ha transformado totalmente la fisonomía urbanística del puerto. Dijo que Ordaz Coppel dejará la vara muy alta para quienes vengan después de él. Así es la política de cambiante.

Lo que faltaba. Ayer, que trascendió que se descompusieron siete de los doce camiones de la basura que tenía trabajando en la recolección el Gobierno municipal, surgieron las dudas de si no les va a salir más caro el caldo que las albóndigas, por aquello de que —según la alcaldesa Aurelia Leal— dieron por terminada la relación y el contrato con PASA por brindarles un servicio caro, y ahora tienen que rentar y comprar camiones que se descomponen y deben arreglar, esto sin contar los trabajadores que tuvieron que contratar para ese fin. Aunque el director de Obras Públicas asegura que el camión descompuesto, propiedad de la empresa arrendadora KPartners, está siendo reparado por parte de la empresa, habría que ver en cuánto les saldrá la reparación de los otros, y sobre todo cuánto afecta a la población, que tiene que lidiar con las fallas en el servicio.

La demanda. Quien dijo ya no aguantar y explotó contra la mala función de Gobierno fue la síndica procuradora Cristina Mápula Lares, pues señaló fuertemente a Mario León, exdirector de Obras Públicas del municipio de Mocorito, por no haber cumplido con la responsabilidad que le tocaba y por haber dejado inconclusa la rehabilitación de una calle en la sindicatura de Rosamorada, por lo que no le temblará la mano, y el exfuncionario sentirá todo el peso de la ley a causa de no haber realizado su trabajo de la manera correcta mientras estuvo dentro de la Administración en el mandato de José Eleno Quiñones. Sin pelos en la lengua, Mápula Lares aseguró que es el principal responsable y debe pagar lo que no hizo, pero sí debía hacer. La duda más grande es: ¿dónde quedó ese recurso que se suponía estaba destinado para esta obra tan importante con la que los habitantes de Rosamorada contaban? Pese a que las compañías que laboraron en este trabajo también tuvieron responsabilidad, Cristina Mápula aseguró que irían en contra del mero Mario León.

Efervescencia. El inminente registro como partido de las Redes Sociales Progresistas levantó polvo en Ahome, sobre todo de los operadores del ex secretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, coordinador regional de ese proyecto político impulsado por la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo. Como siempre ocurre en la víspera del proceso electoral, el alboroto de los trebolistas es por las candidaturas. Incluso, ya se habla de que Vargas Landeros inició conversaciones con algunos que considera útiles para jalar votos a fin de mantener el registro y, en una de esas, ganar las elecciones. Por ejemplo, en Ahome se dice que por eso el excandidato panista a la alcaldía Ernesto García Cota trae un activismo inusitado, pero no se descarta a otros que son «peso pesado» que pudieran «renegar» de otros partidos si no son tomados en cuenta por la alcaldía. Incluso, algunos ven una opción redituable en Domingo «Mingo» Vázquez, que trae lo suyo.