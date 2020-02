Verdades que duelen. El exgobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa siempre ha sido muy sincero cuando le preguntan por la situación por la que atraviesa el Partido Revolucionario Institucional, pero a los priistas que actualmente dirigen el instituto político no les cayó bien que el exsenador dijera que el PRI está en extinción y que criticara la actual dirigencia que encabeza Alejandro Moreno. Tanto Alito Moreno, como Jesús Valdés Palazuelos, le respondieron. En el caso del líder priista en Sinaloa, lo invitó a ponerse a trabajar para la recuperación del partido, y le recordó que gracias al PRI él ha logrado todo en su carrera política. A nadie le gustan las críticas, aunque sean ciertas, pero la realidad es que el partido no levanta y no ha sabido ser oposición.

No se la acaba. Los morenistas traen «bocabajeada» a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, tras su comparecencia en el Congreso del Estado, que entre más días pasan se extiende la pesadilla en que se convirtió el problema del servicio de agua potable. Todo porque Ramos se presentó ante los diputados locales como una diva, llena de justificaciones y con una actitud de confrontación. El punto que más la dañó es que se queja de que no tiene recursos para mejorar el servicio, pero eso sí: se va a viajar a España con su séquito de incondicionales. Su reclamo al legislador local morenista Gildardo Leyva y al diputado federal de ese mismo partido Casimiro Zamora de que no han gestionado recursos para ese rubro y que los Congresos estatal y federal no han ido en su rescate le dejó a estos la mesa servida para exhibirla. A toda una campaña en su contra se sumó el diputado federal Casimiro Zamora, quien le restregó los recursos aprobados en ese tema. Y le puntualizó, como lo hizo Gildardo Leyva, que para aprobarle recursos se necesitan los proyectos ejecutivos, lo que no ha presentado.

¿Buen administrador? La responsabilidad en el uso de los recursos públicos debe ser la tarea elemental de todo Gobierno. ¿Qué se puede pensar, pues, del gasto de más de 16 millones de pesos en el concierto de J Balvin que amenizó el lunes de carnaval y la coronación de la reina infantil? El alcalde porteño ha dejado más que claro que en ese destino no aplica la austeridad republicana que tanto presume el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sus 33 viajes tan solo el año pasado, el cargo millonario de conciertos y comilonas, la facturación de un millón de pesos por un viaje a España y la compra de una camioneta, cuyo valor rebasa el millón de pesos, son prueba más que suficiente de la forma en la que se manejan los recursos públicos en Mazatlán.

Preparándose. En otro tema, la que anda muy activa pegando la convocatoria para el Premio a la Mujer Guasavense 2020 es la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Georgina Burciaga, cuyo evento se realizará el 10 de marzo, por aquello de que el día que se conmemora a la mujer cae en domingo, y el lunes 9 se sumarán a Un Día sin Mujeres. Se desconoce en cuánto saldrá la organización de dicho evento masivo, pues también en sindicaturas y comisarías están corriendo la invitación para prepararse con el traslado y la alimentación de las féminas que asistan al evento anual, donde, por cierto, antes hubieran cuestionado qué se va a celebrar, por aquello de que cada vez son más las mujeres violentadas y que, por supuesto, no se sumarán a las celebraciones.

Que no hay quien le gane. Esto afirmó el diputado local por el distrito 9, José Manuel «Chenel» Valenzuela López, cuando fue cuestionado sobre un tema que es secreto a voces desde hace ya algunos años, y salió a flote debido a la cercanía del proceso electoral del 2021, que es su coqueteo con la presidencia municipal de Salvador Alvarado. El popular Chenel afirma que nunca ha buscado las candidatura, que estas solitas llegan; pero, cuando le tocan, no hay quien le gane. Pero eso sí, señala que esperará los tiempos indicados, ya que todavía no ha sacado su credencial de elector con domicilio de este municipio, aparte de que es elemento libre, y cualquier partido que se interese en él podría llamarlo.