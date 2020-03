Tercer Piso

Dudas. Hasta la tarde de ayer solo había un caso positivo de coronavirus en Sinaloa. Los análisis del acompañante de la persona que salió positivo dieron negativo, de acuerdo con el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez. Lo cierto es que en este caso hay muchas cosas que se deben aclarar para que la población esté tranquila, una de ellas es con cuántas personas tuvo acercamiento el paciente positivo y si ya las localizaron. Son muchos los ciudadanos que consideran que las autoridades sinaloenses han tomado muy a la ligera este virus, lo que provoca más incertidumbre. Es bueno que todo el gabinete estatal informe a la ciudadanía de forma directa todos los pormenores, pero, por lo pronto, y aunque muchas personas tienen dudas, el gobernador tiene agenda privada este día. Los titulares del IMSS y del Issste no han dado la cara ni se han pronunciado al respecto.

Perfilados. Algunos consideran a dos personajes ahomenses como la «novedad» para los partidos políticos de cara al 2021: Jorge López Valencia, presidente de Coparmex, y el líder sindical electricista Domingo «Mingo» Vázquez. Esto porque el dirigente empresarial es codiciado por los líderes estatales del PAN y del PAS, Juan Carlos Estrada y Héctor Melesio Cuen Ojeda, para la alcaldía de Ahome. Se habla de que el proyecto puede tener mayor fuerza por la posibilidad de una alianza opositora. Por su parte, el líder sindical ya la tiene «amarrada» con el Partido del Trabajo, pero el dirigente estatal del PRI, Jesús Valdés, le abre la posibilidad cuando viene a Ahome. Lo mismo pasa con las Redes Sociales Progresistas. Dicen que al líder de las RSP, Gerardo Vargas Landeros, le convendría, porque Mingo Vázquez le jalaría votos, que es su objetivo. De hecho, algunos aseguran que el promotor deportivo sí jalaría votos, por lo que algunos en Morena también lo ven con buenos ojos. Falta ver sí estos al final llegan a «cuajar» sus aspiraciones o se quedan mirando como los chinitos.

Incertidumbre. La sola posibilidad de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cierre la frontera con México para evitar el avance del coronavirus en ese país ha generado nervios en los sectores turístico y comercial de Mazatlán. Esto debido a que ambos sectores dependen en gran medida de las relaciones con el vecino país del norte. El turismo estadounidense es, junto con el canadiense, el más redituable, pues se llegan a quedar meses en la ciudad; y el 50 por ciento de la mercancía y que se vende en el estado proviene de EUA. Huelga decir que, en esas circunstancias, el tema es seguido muy de cerca por la Canaco y las diferentes organizaciones de hoteleros de Mazatlán.

De gira. El senador de la república Rubén Rocha Moya y la alcaldesa del municipio de Sinaloa, María Beatriz León Rubio, anduvieron «rancheando» por Estación Naranjo y Ocoroni el pasado fin de semana. Como ya lo había anunciado, el senador continuó su recorrido por las sindicaturas de todo el estado para dialogar con los ciudadanos y exponer parte del trabajo legislativo que ha mantenido en su periodo, aunque no ha faltado quien especule de que se trata de una campaña disfrazada para mantenerse vigente previo al próximo proceso por la gubernatura. En dichos actos se vio bien acompañado por la alcaldesa priista, quien, seguramente, con la madurez política que la caracteriza, le debió haber hecho algún planteamiento de beneficio para sus representados.

La simulación. De cara al proceso electoral que se avecina el próximo año, las bases del Partido Revolucionario Institucional se preparan para ello, y, ante esto, el mismo presidente del Comité Estatal del PRI, Jesús Antonio Valdés Palazuelos, se destapa los ojos y se quita la venda con el tema de la simulación de trabajo que en muchos seccionales se realiza, y aseguró que se supervisará de manera detenida para combatirla. Chuy Valdés reconoció que en algunas zonas de los seccionales en los municipios hay gente que no los quiere, y aunque no quiso dar nombres ni ahondó en detalles, señaló que son muchos más los que trabajan de verdad, y esto les ha permitido ganar elecciones. En cuanto a la simulación en el PRI, dijo que no se acabará, pero que se trabajará para que se vaya depurando, y con ello contar con los mejores perfiles y personas.