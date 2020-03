Sin acuerdo. La reforma a la ley de la Auditoría Superior del Estado ha vuelto a dividir a los diputados locales, y por falta de acuerdos el dictamen se encuentra trabado en la Comisión de Fiscalización. En la reunión que se llevó a cabo ayer, la votación quedó empatada a tres, porque Ana Cecilia Moreno Romero (PRI) y Jorge Iván Villalobos Seáñez (PAN) se opusieron a la intención de quitarle las facultades a la ASE para emitir la determinación técnica de aprobación o reprobación de los informes de las auditorías aplicadas a los entes públicos fiscalizados; y Beatriz Adriana Zárate, de Morena, también votó en contra. Tales reformas propuestas contravienen lo establecido por la Constitución del Estado de Sinaloa. Por los morenistas votaron a favor del dictamen Marco Antonio Zazueta Zazueta, Marco César Almaral Rodríguez y Cecilia Covarrubias González, y estuvo ausente por cuestión de salud Flora Isela Miranda Leal, quien rompería el empate. Hay un estira y afloja entre el grupo mayoritario y la oposición por no restarle facultades a la ASE, y la suma de votos está muy pareja, aunque solo se requiere mayoría simple.

A la carga. Los productores del Valle del Carrizo volvieron a la carga ayer con las manifestaciones para lograr que el empresario de Multigranos, Carlos Ramírez, les pague sus cosechas de trigo y maíz que le entregaron hace diez meses, y que diseñó una estrategia para defraudarlos. Ayer irrumpieron en la ciudad para plantarse en la casa-oficina de la empresa, y bloquearon la calle Madero, entre Allende y Guillermo Prieto, con consignas fuertes en contra del empresario. Esto lo hacen a días de haber impedido que con orden judicial se llevaran la producción de las bodegas en Estación Francisco, la cual tienen cercada. Dirigidos por el líder cenecista en el Valle del Carrizo, Aristeo Verdugo, los productores han hecho de todo para que se les pague la producción, lo que provocó que senadores, diputados, líderes partidistas y funcionarios estatales y federales les prometieran apoyo, pero sin resultados positivos. Incluso, acaban de plantearle de manera directa el problema al gobernador Quirino Ordaz. El caso refleja la impunidad con que actúan los bodegueros, lo que los afectados no están dispuestos a tolerar.

Despilfarrador. Si para algo no se mide el alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, es para el contrato de artistas. Mazatlán aún no se recupera de la impresión por el pago de 16 millones de pesos solo al reguetonero J Balvin, que amenizó, con playbacks, la coronación de la reina infantil del carnaval, y ya están pidiendo cuentas de lo que costará al erario la entrega de los Premios TVyNovelas, que se realizará en Mazatlán. El munícipe únicamente dice que costará de 5 a 10 millones de pesos, sin definir cifra. Todo esto mientras se hacen sumas del costo real de la fiesta del carnaval 2020.

Caso omiso. A los que nada les importó la alerta sanitaria y las medidas preventivas que solicitaron activar a dependencias a través de la Secretaría de Salud federal con motivo del coronavirus fue a los integrantes del Patronato del Carnaval Guasave, pues sin ningún problema realizaron los actos donde se concentraron cientos de personas, que obviamente no tomaron en consideración las recomendaciones. Para fortuna de los organizadores y de la población en general, de momento no hay de qué preocuparse, y quizá por ello fue que se relajaron tanto las medidas de seguridad, al grado de no suspender ninguna actividad de las que tenían programadas.

Estirando el salario. Una burla que el diputado local José Manuel «Chenel» Valenzuela diga que el sueldo de 50 mil pesos, aproximadamente, que gana en el Congreso del Estado por su función como legislador no le alcance para los gastos de su vida cotidiana y que al tercer día de su paga se le acaba. Dice que sus familiares lo apoyan para solventar los gastos. Primero dice que paga al personal que labora con él, además entrega apoyos a las personas que solicitan su ayuda, y cumple con los gastos de su oficina de gestoría y el gasto familiar. Todo el dinero que gana —a decir de él— se lo entrega a la gente, que cuando va y le piden les dice que lo esperen a la siguiente quincena; y cuando llega su paga, ya lo está esperando la gente, a quien le hace entrega del dinero.