A como dice una cosa... El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, manifiesta que no está a favor ni en contra del paro nacional convocado por las mujeres, El Nueve Nadie se Mueve, y aclaró que no habrá sanciones contra las mujeres que decidan no trabajar el lunes para sumarse a esta protesta nacional, en repudio a la violencia contra las mujeres. Así que el Ayuntamiento de Culiacán no se suma a este paro, como ya lo han hecho otro municipios, como Elota, gobernado por Ángel Geovani Escobar Manjarrez; y Navolato, con Eliazar Gutiérrez Angulo, que públicamente se han manifestado a favor de este movimiento en pro de las mujeres. Hay de alcaldes a alcaldes.

Doble cara. El alcalde de Ahome, Guillermo «Billy» Chapman, mostró de nueva cuenta su doble cara en la gira que realizó el gobernador Quirino Ordaz Coppel por el municipio. Luego de atacar a este un día sí y el otro también, Chapman ayer se desvivió en el trato con el Ejecutivo estatal. Algunos que no lo perdieron de vista concluyen que hasta le hizo reverencias de sumisión en los eventos, entre ellos el del anuncio de una inversión de casi 20 millones de pesos para la rehabilitación y la ampliación de la planta de agua potable del poblado Nuevo San Miguel. Su trato, sus movimientos corporales y sus atenciones son muy diferentes cuando lo tiene en persona que cuando Ordaz Coppel se va, ya que hasta lo responsabiliza de los problemas que surgen en el municipio. Incluso, lo culpa de la falta de obras, lo que no le sale porque, si no fuera por el gobernador, otra cosa fuera en el municipio. Es más, dicen que las condiciones en Ahome fueran mejores si Chapman no despilfarrara los recursos en renglones no prioritarios. La última que hizo es aumentarles 10 mil pesos al mes a los regidores para que ganen casi ¡70 mil pesos!, menos a los priistas, que se negaron.

Ayuda. El alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, ya tiene un nuevo argumento para urgir al Congreso del Estado la autorización de un empréstito por 12 millones de pesos. El municipio costero enfrenta un nuevo desabasto de agua porque la CFE inició cortes escalonados al acueducto, debido a que la Junta de Agua Potable no tiene recursos para cubrir el consumo de energía correspondiente a enero de este año. El Gobierno de Soto Grave tampoco cuenta con pipas para auxiliar a la población, y esta labor la ha asumido el Ayuntamiento de Rosario. En ese contexto, al morenista le han llovido críticas, pues para lo que sí tiene su Administración es para organizar carnavales, comilonas y viajes a España con cargo al erario.

Lo que el viento a Juárez. Ayer que se realizó la reunión de consejo de la Jumapag en Guasave, llamó mucho la atención que en la mesa estuviera presente el representante de los trabajadores sindicalizados de este organismo, Roberto Acosta Quevedo, como un integrante más de esta mesa de diálogo. Por supuesto que esto no hubiera ocurrido cuando estaba el anterior gerente, pues la idea era terminar con los excesos que se decía había con el sindicato, y ahora hasta lo sientan muy cerca de la alcaldesa Aurelia Leal, por supuesto, sin que la gerente Nubia Puentes Llanos dijera algo al respecto. De esta manera se confirma la protección del Gobierno al sindicato, que por cierto ha corrido con mucha mejor suerte, a pesar de los paros laborales y la huelga de hambre que realizó Acosta Quevedo.

Algo ocurre en Mocorito. Nade sabe qué acción se hizo mal ni por qué, pero de la noche a la mañana empezó el rumor del despido al director de Ecología, Wálter Pérez López. Se dijo que el presidente municipal Guillermo Galindo Castro lo llamó a su oficina, y sin medir mayor consecuencia le dio las gracias. Los rumores en pueblo chico dicen que fue por un chisme que afectaba la organización del carnaval; y otros porque su respaldo político se lo daba al secretario del Ayuntamiento, José Noé Contreras Avendaño. Desde la semana pasada, el puesto está acéfalo, y no hay nadie que entre al relevo. Se dice que la autoridad municipal estaba esperando el cierre de la fiesta para nombrar a alguien más que venga a trabajar en ese puesto.