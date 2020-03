Voto definitivo. El grupo de diputados locales por Morena afines a Graciela Domínguez Nava sigue firme en su intento por quitarle facultades a la Auditoría Superior del Estado y controlarla, pero el dictamen sigue trabado, hasta que se vuelva a reunir la Comisión de Fiscalización y estén presentes los siete integrantes, en especial Flora Isela Miranda Leal, quien tendrá el voto de desempate, por lo que es asediada por sus compañeros para convencerla de que vote a favor de su postura. Todo hace suponer que la morenista votará a favor del dictamen que propone Marco Antonio Zazueta Zazueta, presidente de la Comisión, pero la realidad es que está analizando jurídicamente lo que es correcto, porque —según hemos podido confirmar— no está convencida de que restarle facultades a la ASE sea lo mejor, así que no sería una sorpresa que vote en contra de la propuesta del dictamen, que tendría que modificarse sin ese punto polémico que lo tiene trabado.

Pataleo. Dicen que el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social el Sinaloa, Marco Antonio Osuna Moreno, anda desesperado porque ve las señales que no son para él para lograr concretar sus aspiraciones por la alcaldía de Ahome. Es más, hay versiones que indican que amenaza con abandonar el PRI si no le dan la candidatura para irse por la vía independiente. Osuna Moreno retoma el chantaje que en el pasado le ha resultado a algunos, pero en las actuales condiciones no lo llevan a ningún lado. Su actitud hostil ya tiene rato, pero ese ánimo se le está subiendo entre más se envían señales y se acercan las definiciones. Por lo pronto, el funcionario estatal aprovecha las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa cuando se realizan en el municipio para muestrearse, como ocurrió con la realizada en el ejido Compuertas, donde estuvo el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

¿Malagradecido? El alcalde se Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave, se ha vuelto impredecible en sus declaraciones. Cualquiera hubiera apostado que agradecería al munícipe de Rosario, el panista Manuel Antonio Pineda, por haber auxiliado con agua potable a las poblaciones de Escuinapa, que llevaban tres días sin suministro del vital líquido. Sin embargo, respondió, y con críticas. En una entrevista con EL DEBATE, señaló que la ayuda de Rosario es mera politiquería movida por intereses electoreros. Y hasta se preguntó «de dónde le había salido la vocación de madre Teresa de Calcuta» a su vecino.

Consulta. Ante la realización de la consulta popular de Eldorado el pasado primero de marzo, y próximamente el día 15 en la sindicatura de Juan José Ríos, ayer, la diputada local Flora Miranda Leal dio algunos detalles sobre la próxima consulta a realizarse, cuya razón de ser —aclaró— se fundamenta en que se trata de un requisito a cumplir, pero de igual manera no garantiza que los diputados en el Congreso determinen que hay condiciones para la creación de dos nuevos municipios. Quienes viven en Juan José Ríos seguramente se preguntarán qué caso tiene participar en dicha consulta, donde lo único que habrán de responder es sí o no a la municipalización de la ciudad, cuando no es seguro que les vayan a cumplir esta demanda de tantos años.

Manita de cochi. Angostura es de los municipios de la región del Évora que presenta mayor índice de quema de soca; y también de los municipios con menos acciones concretas y demostradas que busquen erradicar esta práctica, debido a que muchos de los actores son juez y parte. Como una acción preventiva, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez asegura que ya es momento de empezar a emprender y ver resultados, por lo que se llamará a comparecencia al director de Ecología, Abelino Angulo Angulo, para que presente las estrategias que se realizarán en conjunto con el Comité contra la Quema de Soca. Esta es una historia muy escuchada en Angostura, porque se han fijado hasta altas multas económicas a los productores y a quienes son detectados quemando soca, pero por más que se dice, no se toman acciones. Incluso, los líderes de Bomberos salen a decir que no acudirán a atender esos servicios, pero son palabras que el viento se lleva, porque se sigue sin reaccionar con este tema.