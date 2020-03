Mete presión. El grupo parlamentario de Morena insiste en intentar restarle facultades a la Auditoría Superior del Estado (ASE), porque, a su consideración, no puede tener más facultades que los diputados locales, que fueron electos por el pueblo. Ayer, la coordinadora morenista, Graciela Domínguez Nava, salió a dar rueda de prensa acompañada de algunos de los legisladores que todavía le son leales para enviar un mensaje a su compañera de bancada Flora Isela Miranda Leal, quien es el voto decisivo en la Comisión de Fiscalización para aprobar el dictamen en el sentido en que lo quieren los morenistas, y le recordó que ella es una de las promoventes de la iniciativa, la cual firmó. Esta presión viene porque Miranda Leal ha manifestado que no está convencida de quitarle facultades a la ASE, por lo que temen no contar con su voto a favor. El tema está cada vez más trabado en comisiones.

Solidaridad. El que se puso a tono con el tema del momento fue el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica en Sinaloa, Melchor Angulo Castro. Esto porque, ayer, en todos los planteles del Conalep en la entidad se colocaron mantas en las entradas principales con la consigna de «Un día sin nosotras». Dicen que Angulo Castro instruyó a los directores de todas las escuelas hacerlo con el fin de que ninguna mujer en las áreas educativa y administrativa presente justificación de su ausencia el día 9 del presente mes, día del paro nacional de las féminas en su lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia. A como se ve, en el Conalep tuvieron más claridad para dejar asentado que están con las mujeres.

Omiso. En Mazatlán, el alcalde morenista Luis Guillermo Benítez Torres ha demostrado que, lejos del discurso, la transparencia y la rendición de cuentas no son un tema serio ni prioritario. Nunca transparentó las cuentas del carnaval 2019, con todo y las críticas por pago de servicios con sobrecosto por casi el 300 por ciento; y jamás aclaró costos del viaje que realizó junto con su comitiva a España, a pesar de que en una primera suma se contabilizó la expedición de cheques cuya suma rebasa el millón de pesos. Del gasto en la fiesta del carnaval 2020 solo ha revelado el dato de que al reguetonero J Balvin se le pagó 16 millones de pesos, porque «Mazatlán se puede permitir ciertos lujos»; y sobre la próxima entrega de los Premios TVyNovelas refiere que costará al erario entre 5 y 10 millones de pesos. Así es como en materia del uso de recursos públicos se comporta el Gobierno de la Cuarta Transformación, que empezó por prometer claridad y honestidad.

Progreso. La inauguración ayer en Guasave de un gran complejo comercial viene a marcar una pauta significativa para la historia del municipio, pues además de traducirse en generación de empleos y crecimiento económico, podría incentivar para concretar proyectos de este tipo que se tienen planeados y que definitivamente tienen un impacto positivo en la economía y vienen a cambiarle el rostro a la ciudad. Si bien es cierto que el municipio es pequeño y que ya hay espacios que ofrecen algo similar a la variedad de restaurantes y sitios de entretenimiento, lo cierto es que este concepto hacía falta en el municipio, y se prevé que evite la fuga de recursos que se iba a otras ciudades, principalmente a Los Mochis.

El caos. Aun cuando resultó un caos la exigencia y las peticiones que hicieran los ciudadanos y los ejidatarios, luego de que se abriera la propuesta para definir qué obras se realizarían con el pago del impuesto predial rústico, la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez dijo que se metió en un serio problema al dejar que ellos definieran, porque le llovieron peticiones y exigencias, y no se alcanzaban a cumplir todas las expectativas que los vecinos de las comunidades tenían acumuladas desde hace varios años. Esta situación la tomó como una experiencia en el quehacer político, porque se lograron acuerdos en donde todas las partes resultaron beneficiadas, con mayor claridad y transparencia en la entrega del recurso del IPR. Pese a toda la revuelta en que se vio envuelta, dijo que este es el camino que se debe seguir, aun cuando se batalle, porque los que producen el impuesto del predial rústico deben decir cuáles son sus necesidades, y con ello empezar a priorizar, para ir cumpliendo peticiones.