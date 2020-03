Protección. El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, defendió al director del Parque Las Riberas, Dan Santos Valadez, quien se metió en una gran polémica por sus publicaciones en sus redes sociales, en donde afirmó que Culiacán no es una ciudad feminicida, y que Sinaloa no es un estado donde se maten mujeres solo por ser mujeres, que hizo acompañar de una foto de la fachada del Palacio Municipal pintado con la leyenda «Culiacán feminicida». De acuerdo con el alcalde, el funcionario tiene libertad de opinión, y a menos que esta publicación la haya hecho a nombre del Ayuntamiento, podría ser sancionado, pero como ciudadano puede opinar lo que quiera.

No se vale. El jueves inmediato pasado, durante el concierto que ofrecería la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes (Ossla), se anunció que, pese a no haber cubierto su sueldo, los integrantes de la misma cumplirían con su compromiso, tal y como lo hicieron, pero quienes no han cumplido son el Gobierno del Estado y Papik Ramírez, director del Instituto Sinaloense de la Cultura, pues, a casi una semana, los 67 músicos siguen sin recibir su salario, muchos de ellos padres de familia, y todos con compromisos personales que solventar. No se puede jugar así con el sustento de un trabajador, máxime cuando este ha cumplido con sus obligaciones.

Rechazo. Algunos ahomenses se mostraron sumamente indignados por la intención de los diputados, sobre todo morenistas, de realizar una contrarreforma para regresar al número de regidores en los cabildos que había antes de modificar la ley electoral para reducir la cantidad en el proceso electoral pasado. Es más, le están exigiendo a los legisladores morenistas del municipio Jesús Palestino, Juan Ramón Torres, Cecilia Covarrubias y Rosa Inés Castro que se opongan a esa intención que puso en la mesa de la discusión su coordinadora de bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Graciela Domínguez. Lo que deberían realmente hacer es evitar que los regidores que existen no se aprovechen de su cargo para aumentarse el sueldo cuando quieran y como se les antoje, como ocurrió en Ahome con la venia del alcalde Guillermo «Billy» Chapman. Así es que eso de volver a cambiar la ley político-electoral para aumentar el número de regidores que acaban de disminuir es una bofetada al pueblo sinaloense, y refleja de qué están hechos los diputados.

En caída libre. En Escuinapa, la situación cada vez se pone más difícil para la Administración que preside el morenista Emmett Soto Grave. Hace unas semanas, los juzgados ordenaron que se congelaran las cuentas a la Junta de Agua Potable, lo cual se traduce en un problema de desabasto para la población. Pues lo mismo pudiera suceder al Ayuntamiento, pues el SAT empezó a reclamar la entrega de 2.5 millones de pesos retenidos a los trabajadores como impuestos, pero jamás entregados. La Administración morenista culpa a los Gobiernos que le antecedieron por el problema.

Confrontados. Vaya sorpresa la que dio ayer Manuel Cortez Meza, asesor de la alcaldesa de Guasave, al hacer pública su opinión sobre las formas en que se llevan a cabo las invitaciones a los eventos públicos del Gobierno del Estado. El actual servidor público dijo que el gobernador debe investigar en su equipo quién y por qué se invita tardíamente a la presidenta Aurelia Leal López a los eventos del Gobierno del Estado efectuados en este municipio. Ello, en referencia a la inasistencia de Aurelia a la Jornada de Apoyo del pasado sábado a La Brecha, donde —según él— «por fortuna» la alcaldesa tuvo el tino de enviar al secretario de la comuna como parte de la cortesía política. Según Cortez Meza, no es la primera vez que ocurre este desaire de parte del Gobierno estatal; sin embargo, hay que decir que este tipo de expresiones tampoco abonan mucho al trato de cordialidad que está en cuestión, y que para nada conviene a los guasavenses.

Dormida. En Salvador Alvarado pareciera que la interpretación del movimiento El Nueve Ninguna se Mueve fue tomado al pie de la letra, tanto que la directora de Instituto Municipal de las Mujeres, Celina Félix Menchaca, pasó de noche y en su casa muy tranquila tanto el Día Internacional de la Mujer como el día 9. Lo que reveló su falta de liderazgo, porque lo que es convocar mujeres y emprender acciones en defensa de la igualdad y la violencia de género no es lo suyo, pues permaneció en casa a gusto. Con esto demostró que las pláticas y los cursos de los días 25 de cada mes, que son considerados en contra de la violencia hacia las mujeres, no le generó eco, y que al parecer solo era para ir a la Presidencia Municipal con su camisa anaranjada y no generar una acción positiva en bien de la encomienda que como mujer debe encabezar.