Penas. En respuesta a los reclamos de las mujeres que exigen igualdad y un alto a la violencia de género, el grupo parlamentario del PRI presentó una iniciativa que propone elevar la pena del delito de feminicidio de cuarenta a sesenta años de cárcel, que se persigan de oficio el acoso sexual y el estupro, y que los servidores públicos que difundan imágenes o videos de las víctimas de algún acto ilícito sean sancionados. El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Sergio Jacobo Gutiérrez, informó que han presentado 19 iniciativas en lo que va de esta legislatura a favor de las mujeres, y lamentó que el Gobierno federal muestre una actitud de indiferencia y desdén al movimiento feminista, que ha logrado cimbrar la conciencia nacional, no solo de mujeres, sino también de muchos años; y sin duda esto será un parteaguas en la vida cultural, política y social de México. Falta que los morenistas estén de acuerdo y se sumen a estas dos iniciativas.

Ataques en redes. Por medio de usuarios de redes sociales que parecen ser perfiles fabricados se ha estado atacando a periodistas de Mazatlán, a los cuales se les empieza a relacionar con candidatos o partidos contrarios al alcalde o al Gobierno morenista del puerto. Allí se acusa, desde el anonimato, a comunicadores y medios, señalando que las críticas que estos hagan al Gobierno municipal tienen que ver con sus intereses. Muchos otros «perfiles» se suman a los comentarios en contra de los periodistas y a favor del Gobierno. Para ganar repercusión, los comentarios son compartidos en grupos con miles de miembros. Es algo que seguramente subirá de tono conforme se acerque el proceso electoral, que tiene en las redes no solo una forma de llevar mensajes positivos o propuestas a los ciudadanos, sino de enlodar a los adversarios o a cualquier voz crítica.

La intención. Este fin de semana, el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, y sus operadores empezaron una campaña de posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional en forma singular. Ahora le están dando vuelo a un video en la que aparece cada una de las letras del PRI, una multitud ondeando la bandera del tricolor, todo con el fondo de una parte de una canción de José José: «No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuelve, te lo ruego, porque estoy desesperado». Algunos dicen que esto es una clara campaña para que los ciudadanos vuelvan al PRI, pero además con la intención de sembrar la idea de que Antelo Esper se coloca ya en la antesala de la candidatura priista a la alcaldía de Ahome. Todavía falta para la definición, pero lo que sí es que el exdiputado federal anda a todo lo que da para lograr ese objetivo.

Olvida sus derechos. Tras el evento de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, salió a relucir que el líder del sindicato del Ayuntamiento, Alejandro Pimentel Medina, dio la indicación a las trabajadoras pertenecientes al Stashag para que no asistieran, pero no solo eso, sino que una de las agremiadas estuvo en el evento para hacer un listado con los nombres de quienes acudieron al evento ante la prohibición impuesta. Por su parte, el líder sindical dice que no existió tal prohibición, y que la trabajadora que realizaba la anotación de asistentes le fue solicitada por el personal del Instituto Municipal de las Mujeres. Pues ahí quedará sembrada la duda, porque, de ser cierto, sería un golpe artero al deseo de las mujeres de que sus derechos sean respetados.

Esperaban el momento. Gran revuelo ha causado la venta de boletos para la tan anunciada rifa del avión presidencial del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pues en lo que corresponde a la ciudad de Guamúchil, desde hace ya varios días hay personas preguntando para cuándo van a estar disponibles en esta zona para comprar el suyo. Esta estrategia del Gobierno federal ha sido muy criticada, pero al parecer tendrá poder de convocatoria, al menos en Guamúchil, aunque los interesados tendrán que esperar hasta la próxima semana. Hay que recordar que, a pesar de que se había dicho en un inicio que el premio sería el avión presidencial, finalmente se repartirá en dinero lo equivalente al costo de este.