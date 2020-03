Reclamos. Los pescadores sinaloense viven un difícil momento por el abandono del Gobierno federal a este sector, que este año tuvo un recorte del ochenta por ciento en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la pesca; y ante la cercanía de la veda de camarón, que iniciará a partir del primer minuto de este domingo, los trabajadores del mar lanzan un grito de auxilio al Gobierno del Estado, que ha mantenido los programa de apoyo para que fluyan de inmediato los recursos para inspección y vigilancia y de empleo temporal. Además de este reclamo de los pescadores, el secretario de Pesca y Acuacultura del Estado, Sergio Torres Félix, trae un discurso de crítica contra la federación, y hasta en sus redes sociales ha compartido mensajes de crítica, en los que le exige mejores presupuestos para pescadores y acuicultores, así como un «¡ya basta de migajas!», y remató ayer: «Me duele ver el abandono en que el Gobierno federal tiene a los pescadores y agricultores de Sinaloa. ¡No se vale!». Se vienen semanas y meses muy complicados en los campos pesqueros de Sinaloa.

Una más. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, no da una cuando le explota un problema en el municipio. Lo que pasa es que los encara con desatino y soberbia, que la hace quedar mal. El nuevo ejemplo de ello es su reacción al bloqueo de la carretera Los Mochis-El Fuerte, a la altura de Charay, por estudiantes de la preparatoria del lugar e integrantes de la organización Antorcha Campesina. Unos y otros le echan en cara a Ramos que no haya cumplido los ofrecimientos de mejoras en la escuela y la construcción de 200 viviendas como fue su compromiso. Ramos Carbajal no se dignó en acudir a la manifestación, lo que no es novedad, porque a ella lo que le gusta es la comodidad. Lo que les mandó a decir es que «si quieren apoyo, que vengan a mi oficina o que hagan solicitudes formales, y no a gritos y a la fuerza». Dicen que a la alcaldesa de El Fuerte se le olvidó o le saca la vuelta en forma intencional a que ella firmó una minuta con los manifestantes para esos apoyos cuando andaba en campaña. Pues sí, cuando andaba en campaña.

En serios apuros. Vaya que la Administración municipal de Escuinapa se le ha complicado al morenista Emmett Soto Grave. El ayuntamiento no solamente lidia con los apagones escalonados que ejerce la CFE por la deuda de 500 mil pesos correspondientes a enero (lo cual ha generado problemas de desabasto de agua potable), sino también está en riesgo de que sus cuentas sean congeladas y sus proyectos de obras suspendidos. El SAT reclama el pago de 27 millones de pesos por impuestos retenidos a los trabajadores no entregados. Escuinapa podría perder un presupuesto de 68 millones de pesos para cinco obras principales si no solventa la deuda con el SAT. Lo peor es que Soto Grave no encuentra la forma de cubrir esa cifra.

Que le entre el estado. Y ahora que ha trascendido que el precio objetivo para el maíz en el casos de productores que superen las treinta hectáreas se supone será con tope a los 4 mil, y no 4 mil 150 que se esperaba, según la propuesta de Segalmex, los que salieron a mostrar su inconformidad, pero además a pedir que el gobernador Quirino Ordaz Coppel también le entre al quite, son los Campesinos Unidos de Sinaloa. Los liderazgos —que evidentemente ha quedado claro no son comparsas del Gobierno del Estado— están haciendo un señalamiento que a simple vista parece justo: que el gobernador ponga los 150 pesos que restan, al fin y al cabo el estado también dispone de recursos, y la actividad es muy importante en la economía de esta entidad federativa. Habrá que ver quién sale en defensa de Ordaz Coppel, pues está visto que muchas organizaciones son afines a él.

De emergencia. En pleno proceso electoral interno para el cambio de la dirigencia, y sin cumplir la palabra alzada hace unos meses, del presidente del Módulo de Riego 74-1, Wilfrido Bejarano Lerma, tomó como medida urgente la apertura de doce pozos de particulares para apoyar a los productores que se encuentran en excedente de siembra de maíz, además de que se juntaron los riegos con los cultivos de baja y alta demanda, acción que fue tomada en buena medida; sin embargo, se quedó muy callado cuando hace meses dijo que no cedería ante sus peticiones luego de que los mismos productores no respetaron el plan de siembra.