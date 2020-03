Denuncia. El conflicto entre el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y la síndica procuradora Sandra Martos Lara tiene un nuevo capítulo, y ahora se desarrollará en el terreno legal. Esto porque Martos Lara interpondrá un recurso ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa para que ordene al Ayuntamiento de Culiacán que haga válidos sus derechos dentro del Gobierno municipal. De acuerdo con la síndica procuradora, desde que ocupó su cargo, Estrada Ferreiro ha bloqueado su trabajo y ha limitado el acceso a la información; y lo mismo ocurre con el Órgano Interno de Control, que se ha declarado sin facultades para proporcionarle cualquier tipo de información en cuanto a los procesos que lleva, porque desde la presidencia municipal se ha girado la instrucción de que no se le brinde ningún tipo de dato que sea interno de cada dependencia u organismo descentralizado municipal. Este recurso es muy similar al promovido por la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, y el tribunal ha fallado a favor de ella. Además de esta vía legal, Sandra Martos anunció que presentará una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

De mal en peor. A la presión que tiene por la imagen de protector de funcionarios que han aprovechado su posición para hacer negocio particular con el erario público, el director del Órgano Interno de Control de Ahome, Pável Castro Félix, perdió su pedido de exclusión en la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que lo encontró responsable de violencia política en razón de género y acoso laboral en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela Benites, lo mismo que se le imputó al alcalde Guillermo «Billy» Chapman, algunos funcionarios y regidores. Castro Félix interpuso el recurso en el Tribunal Electoral, el cual le resolvió en forma negativa. Castro Félix parece que tiene mal el enfoque: depende más de la síndica procuradora que del alcalde, pero actúa al revés. Lo que salió a relucir es que Castro Félix no está tan preparado, porque interpuso el recurso, cuando las sentencias del Tribunal no son rebatibles.

Hablen claro. Algo no se está haciendo bien en el ejercicio de los recursos dispuestos por el Congreso del Estado para la atención de las familias desplazadas por la violencia. La Secretaría de Bienestar Social estatal argumenta que ya se compró un terreno para la construcción de viviendas, pero ninguna de las familias que esperan con ansias este apoyo sabe dónde se encuentra. Además, el Ayuntamiento de Mazatlán les ha reportado que la Comisión de Vivienda, a cargo de Salvador Reynosa, no ha hecho ninguna solicitud de registro, desincorporación o fraccionamiento de predio alguno. Debido a ello, los integrantes del Movimiento Amplio Sinaloense ya han protestado. Urgen celeridad al programa. Hace unos días, el Congreso del Estado acordó acelerar la dispersión de los 40 millones de pesos para los desplazados. Alguien tiene que vigilar a detalle el ejercicio de esos recursos y la eficiencia del programa.

Más rezagados. Una vez más, el municipio de Guasave ha experimentado la falta de aplicación de recursos en obra pública por parte del Gobierno del Estado, ahora con el caso de los trabajos de rehabilitación de la calle Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, pues recién se descubre que desde el año pasado la obra fue asignada a una constructora de este mismo municipio, pero por razones desconocidas no ha iniciado. No se sabe si es porque no se le han entregado los recursos que se tenían que haber dado como anticipo a la constructora, o de plano si es posible que se empiece a pensar mal, sabiendo que en otros municipios, donde el estado está participando con obras, no se ve ningún retraso. ¿Será que es parte del ajuste que el gobernador ha dicho que han sufrido con recorte de presupuesto desde la federación? ¿Qué estará pasando?

El mismo discurso. En el mes de agosto, Tomás Sánchez Montoya cumple un año que asumió la dirigencia de la Asociación de Agricultores del Río Mocorito, luego de que Flavio Inzunza presentara su renuncia al cargo. Desde ese momento, al asumir el liderazgo, mostró mano dura para los productores que se encuentran con un adeudo en la Asociación, incluso dijo que habría mano dura, y que procedería de manera legal con los morosos del organismo agrícola y que instaría sus acciones para que todos fueran a parar al buró de crédito. Desde entonces se sigue manteniendo con el mismo mensaje, y tal pareciera que es poco el interés de los productores de ser parte de esta misma retórica, que ya se escucha viejo su comentario.