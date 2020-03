Tercer Piso

Un voto menos para Morena. Es un hecho: la diputada Flora Isela Miranda no apoya las reformas a la ASE, y Morena se ha quedado sin herramientas para convencerla. A pesar de que su coordinadora, Graciela Domínguez, prácticamente la sentenció al expresar que por firmar la iniciativa debería votar a favor del dictamen, que aún está trabado en la Comisión de Fiscalización, lo cierto es que la diputada no está convencida. Incluso, al ser cuestionada sobre ello, reveló que no comparte las disposiciones del dictamen con la propuesta de que las determinaciones técnicas de las auditorías dejen de existir. Ella, quien marca la diferencia de votos, es la del desempate, y sin su voto Morena no podrá quitarle tal facultad a la ASE. La realidad es que la están condicionando, pues su Ley de Obras sigue trabada en el Congreso del Estado.

Tiemblan. Es innegable el nerviosismo que hay en el sector turístico de Mazatlán por los efectos económicos que pudiera generar la emergencia sanitaria provocada por el avance del coronavirus. Las autoridades educativas del país adelantaron el periodo vacacional de Semana Santa, que será del 29 de marzo al 20 de abril. El llamado es a mantener las medidas preventivas y no usar esos días para actividades recreativas en el exterior de los hogares. Eso no puede comprometer más el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, del cual dependen los mayores ingresos para la industria hotelera del puerto. De esa manera, el mayor daño económico de la pandemia en Sinaloa podría sufrirlo Mazatlán. La naviera Princess ya anunció que sus recorridos por el Pacífico mexicano quedaban suspendidos hasta nuevo aviso. Si el resto de las navieras deciden lo mismos, Mazatlán perdería el ingreso de al menos 28 millones de dólares, según estimaciones del secretario de Economía en Sinaloa, Javier Lizárraga.

Con la misma tijera. Dicen que los actores políticos de la Cuarta Transformación en Ahome están cortados con la misma tijera. Esto porque los caracteriza su incongruencia y el doble discurso. El caso más reciente es el de la diputada local morenista Cecilia Covarrubias, que en una reunión con personajes de Morena en Ahome salió con que por la experiencia que tienen con el alcalde Guillermo «Billy» Chapman van a descartar una candidatura externa para la alcaldía. Hizo esa referencia porque este los ofendió con desconocerlos y por resultar un mal administrador. Su postura de ahora no es congruente en los hechos con su actitud hacia el alcalde desde que a este le llovieron los señalamientos de lo que ahora se queja, por sus desfiguros públicos y los escándalos de corrupción. Covarrubias arropó una y otra vez al alcalde, incluso cuando este enfrentaba la solicitud de juicio político interpuesto en el Congreso del Estado impulsado por los líderes de las organizaciones sociales.

Consulta ciudadana. Ayer, por fin los juanjoserrisenses pudieron participar en la consulta popular organizada por el Congreso local en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, donde respondieron que sí están de acuerdo con que se municipalice esta sindicatura, la más grande de Guasave. En su asistencia a los centros de votación, algunos ciudadanos señalaron que ya estuvo bueno de tanto rezago y miseria en la que se han mantenido al no recibir la atención que merecen; sin embargo, deben tener en cuenta que el hecho de aprobar la municipalización no hace que se dé en automático, pues dicha propuesta deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los 18 municipios, además de los 27 de los 40 diputados locales, las dos terceras partes.

Faltas justificadas. Una situación recurrente en algunos regidores del Ayuntamiento de Angostura es que constantemente están faltando a las sesiones, a lo cual el secretario Heriberto Tapia Armenta solamente argumenta ante el resto del cabildo que se reportaron enfermos, lo cual ha inconformado al edil morenista José Luis Beltrán Astorga, quien pide al secretario exigirles a los regidores que recurren a este argumento cada vez que no asisten a las sesiones un comprobante médico para que confirmen con argumentos que en realidad no pueden asistir por motivos de salud, pues asegura que por este tipo de situaciones a los regidores los tienen en un concepto de que no hacen nada y ganan el sueldo sin trabajar.