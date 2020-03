Comparecencia. En medio de la contingencia por la pandemia del COVID-19, en el Congreso del Estado siguen con sus actividades normales. Hoy habrá sesión ordinaria de la Diputación Permanente, y los diputados locales se preparan para la comparecencia de la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, quien habrá de presentar su informe anual de actividades y responderá los cuestionamientos que le hagan los legisladores. Por el momento, el Poder Legislativo no ha informado sobre medidas sanitarias para quienes ingresen al Palacio Legislativo a las sesiones y a la comparecencia, y la única decisión que han tomado ha sido posponer las convenciones distritales del Parlamento Infantil 2020.

La jugada. Más allá de la unidad entre ellos, dicen que la comida que organizó el senador priista Mario Zamora Gastélum con los aspirantes a la candidatura del PRI a la alcaldía tuvo como principal objetivo lograr la reconciliación de los dos grupos irreconciliables desde el 2010: el malovismo y el aguilarismo-vizcarrismo. Cuando menos ese es el mensaje que algunos captaron de que Zamora haya sido el organizador, y que el exdiputado federal Bernardino Antelo Esper estuviera presente. Se habla de que esa jugada no fue propia del anfitrión, sino del gobernador Quirino Ordaz Coppel, que, hábil como pocos, está logrando la hazaña de lograr la unidad de esos dos grupos, lo que era impensable por lo que sucedió en el 2010. Y la reconciliación algunos la vieron en serio, porque, después de la comida, el senador y Antelo Esper se volvieron a juntar en un juego de beisbol de la Clemente Grijalva, en la que estuvo el agricultor Daniel Ibarra, suegro de Zamora, y los dirigentes priistas en Ahome y la sindicatura de San Miguel. La autoría de la reconciliación tiene lógica —dicen—, porque el líder estatal del PRI Jesús Valdés no estuvo en la comida por obra de la casualidad.

Búsquele. El Congreso del Estado le ha dado el voto de confianza al alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave, para que resuelva el problema financiero de la Jumapae. Debido a que la dependencia no tiene solvencia para cubrir el consumo de energía mensual, la CFE ha realizado cortes de energía escalonados al acueducto, lo que se ha traducido en un continuo desabasto de agua en la población. Durante una reunión, una comisión de legisladores urgió al munícipe a implementar acciones de solución que incluya un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores de la Jumapae que permita disminuir la carga financiera. Los diputados aseguraron que apoyarán las decisiones del alcalde, y eso compromete el empleo de los trabajadores, pues las primeras acciones que ordenó fue un supuesto plan para el adelgazamiento de la nómina.

Defensa. Dando a entender que a eso de la línea los del PRI le deben entender muy bien, ayer, la diputada local Flora Isela Miranda Leal le reviró a sus compañeros que el fin de semana acusaron que no les ha dado la oportunidad de sacar adelante sus iniciativas, pues solo se han dedicado a sacar las que particularmente les interesan. La legisladora local aseguró que Morena se ha caracterizado justamente por la libertad que se tiene de no ser estrictamente lineal y no practicar el «dedazo», como se acostumbraba en anteriores legislaturas, donde casi siempre habían sido mayoritarios los priistas. Lo mejor que podrían hacer es legislar en conjunto por un bien común y olvidarse de intereses partidistas, pues al fin de cuentas están para servirle al pueblo, no para ganar batallas entre ellos. ¿Que no?

Pian pianito. Más vale a tiempo, que un arrancón que no llegue, es lo que pareciera decir el exalcalde sustituto de Salvador Alvarado, Flavio Fernando Sánchez Rivera, quien en los últimos días ha mantenido una actividad social muy intensa: primero, el motivo de su cumpleaños, en donde reunió a más de 700 personas con el objetivo de celebrar su aniversario de vida, en donde más de alguno mencionaba que Flavio quería regresar a la presidencia. A la semana siguiente se reunió con un promedio de 300 personas en su rancho para compartirles que quiere ser candidato independiente a presidente municipal, que primero busca que lo tome en cuenta su partido, y, de no ser así, luchará por la vía independiente. La situación es que a Flavio se le ha visto coqueteando con varios grupos políticos, a quienes les ha planteado su propuesta, y que ve muy factible ganar la silla presidencial que ocupó por unos meses.