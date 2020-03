Cancelación. La comparecencia de la auditora superior del estado Emma Guadalupe Félix Rivera en el Congreso del Estado ha sido pospuesta hasta nuevo aviso, con el propósito de evitar las aglomeraciones que se presentan en este tipo de eventos en el Salón Constituyentes del Palacio Legislativo. Este acuerdo fue tomado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, quienes además acordaron limitar el acceso a los visitante, y solamente podrán permanecer en las instalaciones los diputados con sus asesores y personal administrativo para evitar contagios, porque las actividades de la Diputación Permanente no serán suspendidas, y el primero de abril será instalado el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del segundo año de esta legislatura.

En veremos. Todo indica que los maestros de la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Sinaloa van a tener que esperar para tener un nuevo dirigente. Esto porque la elección programada para el 2 de abril para el cambio es posible que sea pospuesta por el problema del coronavirus. Así, el secretario general de la sección, Edén Inzunza, seguirá unos días más al mando de la organización; pero algunos de los sindicalizados en Ahome están proponiendo que se nombre a alguien interino, si es que se llega a postergar el proceso. Por lo pronto, el activismo de los operadores de los candidatos disminuyó de intensidad, en virtud de que la prioridad en estos momentos en el sistema educativo es otra. La gente de los candidatos Genaro Torrecillas, Carlos Rea, Sergio Campa y Jaime Valdez solo esperan la definición sobre si va a llevarse a cabo la elección o será pospuesta.

Alarma. Mientras sube la alerta sanitaria por el avance de la pandemia del coronavirus, también aumentan las quejas de los trabajadores de la salud por la escasez de insumos. Ayer, Enfermería del flamante Hospital General de región en Mazatlán advertía a EL DEBATE que la escasez de medicamentos lleva meses, y ayer ni cubrebocas tenían. En esas circunstancias será difícil hacer frente a la pandemia, en caso de que esta genere un brote numeroso.

Deslinde. Vaya sorpresa que dio ayer la dirigente del PAN, Marisol Montoya, al declarar ante los medios que la regidora Nidia Gaxiola no los representa como partido con su proceder en el cabildo, y se deslindaron de ella ante la postura crítica que ha mantenido en la actual Administración. Lo que llamó mucho la atención fue que la conferencia donde la dirigente del PAN hizo dicha declaración fue a invitación de Jorge Ebraín Encinas, quien está asignado al área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, y hasta estuvo acompañando a la dirigente panista en el lugar donde dio la conferencia de prensa. Por cierto, en su defensa, la regidora dijo que no solo ella está atrasada con las cuotas del partido, sino todos los panistas que están en la nómina de la actual Administración municipal.

Los intereses del Chenel. «San Chenel», el santo de la cebolla y de los dulces, así es como la gente empieza a llamarle al diputado local José Manuel Valenzuela, que está haciendo su trabajo y promoviendo su imagen, sin importar que el fuerte olor a cebolla lo lleve a colocarlo lejos de los partidos que lo pudieran impulsar para que cumpla el sueño de ser el próximo presidente municipal de Salvador Alvarado. De «loco», como es catalogado, no tiene ni un pelo, porque luego de que el mismo presidente del Comité Estatal del PRI, Jesús Valdés Palazuelos, afirmara que no negociarán con Chenel para alguna candidatura bajo sus siglas, se ha empeñado en hacerse notar por la gente del pueblo, entregando en las esquinas cebollas; y dulces en los paseos y en las fiestas carnestolendas de los pueblos. Hay una doble intención del diputado de ser alcalde, y no solo porque sea su sueño, sino porque sabe que hay muchos intereses que vendrían a favorecer a personajes cercanos si él llegase a estar en las boleta y ganar una elección.